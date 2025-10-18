/ Астро

Влияе ли наистина астрологията върху любовния ни живот?

Астрологичните вярвания могат да оцветят очакванията и преценките
18 Октомври 2025
LadyZone.bg
Снимка: Canva

Все повече хора се позовават на своя зодиакален знак, за да оценят съвместимостта си с партньора, да интерпретират поведението му или да насочат своите емоционални решения, понякога дори без да го осъзнават. Влиянието на ню ейдж вярванията и хороскопите фино оформя нашите очаквания и преценки в любовта, без да има реална научна основа.

Данните от проучване публикувани в "The Journal of Psychology" показва, че някои хора вярват в астрологията, защото описанията на личността изглеждат подходящи, но най-вече след като са научили характеристиките на собствения си знак.

Резултатите показват, че тези описания, основани на астрологията, могат да повлияят на възприятието, което хората имат за себе си и за другите, дори ако ежедневните прогнози остават ненадеждни.

Така изследователите са установили, че хората обръщат повече внимание на елементите, които изглеждат подходящи за тях, и пренебрегват неясните области. Това предубеждение е резултат от феномен, наречен „илюзорна корелация”: по-лесно се запомнят успехите, отколкото грешките. Например, ако хороскопът предскаже важна среща и тя се състои, съвпадението се тълкува като потвърждение.

Снимка: Canva

Ефектът Барнум също се вписва в тази динамика. Той се отнася до всички неясни и безлични описания на характеристиките на зодиите, с които всеки може да се идентифицира в по-голяма или по-малка степен. Например: „Обичате да сте заобиколени от хора, но понякога изпитвате нужда да се изолирате“ е доста универсално твърдение, с което много хора могат да се идентифицират. Според психолога Марк Травърс този тип характеристики засилват доверието в хороскопите и влияят върху начина, по който преценяваме партньорите си, независимо дали вярваме в астрологията или не.

Но астрологията не се ограничава до общите описания в списанията. В Източна Азия, в културите, повлияни от китайския зодиак, съвместимостта между знаците може да бъде основен критерий при избора на партньор – включително при уредените бракове. Въпреки това, тази гледна точка трябва да се разгледа по-нюансирано: проучване от 2020 г., което обхваща 66 000 брака в Швеция, не е открило никаква връзка между астрологичната съвместимост и продължителността на връзките.

Снимка: Canva

Вярата в астрологията не е проблем сама по себе си, стига тези вярвания да не се превърнат в императиви, които оказват негативно влияние върху вашите взаимоотношения. Астрологичните вярвания могат да оцветят очакванията и преценките, но те по никакъв начин не определят стабилността на една двойка. Както припомня Марк Травърс, любовта процъфтява преди всичко благодарение на комуникацията, уважението и любопитството.

Типът мъж, който привличате според зодията си (ВИДЕО)
Хороскоп 18 октомври: Ето какво ви носи денят

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Ключови думи:
  • Тейлър Суифт дари 100 хил. долара на момиченце с рядка форма на рак: „Изпращам най-силната прегръдка!“
    Тейлър Суифт дари 100 хил. долара на момиченце с рядка форма на рак: „Изпращам най-силната прегръдка!“
    Лайфстайл
  • 45 години заедно: музикалната магия на Стефан Диомов и „Тоника СВ“ продължава (ВИДЕО)
    45 години заедно: музикалната магия на Стефан Диомов и „Тоника СВ“ продължава (ВИДЕО)
    bTV
  • Истинската причина котките да събарят предмети (СНИМКИ)
    Истинската причина котките да събарят предмети (СНИМКИ)
    Дом и семейство
  • Защо празът е важен за женското здраве? (ВИДЕО)
    Защо празът е важен за женското здраве? (ВИДЕО)
    Диети
  • Пълен списък на имената, които празнуват на 18 октомври (ВИДЕО)
    Семейство
  • Бременна, бърза, безстрашна: Шампионката, която пробяга 10 км за рекордно време (СНИМКИ)
    Семейство
  • Александра Костадинова за Карлос Насар: Той ме научи на търпение и спокойствие! (ВИДЕО)
    Лайфстайл
  • Радо от "Ергенът: Любов в рая" за Натали: Бих се матчнал с нея! Мой тип е (ВИДЕО)
    Ергенът: Любов в рая

Advertorial

  • А1 подкрепя дигиталната трансформация на общинските администрации
    А1 подкрепя дигиталната трансформация на общинските администрации
  • Добрите витамини и билки за справяне със стрес
    Добрите витамини и билки за справяне със стрес
  • Екологични решения за кетъринг консумативи: Как да впечатлите гостите си?
    Екологични решения за кетъринг консумативи: Как да впечатлите гостите си?
  • Двоен витаминен щит срещу вирусите: Как да укрепим имунитета си ефективно
    Двоен витаминен щит срещу вирусите: Как да укрепим имунитета си ефективно
Ще ви хареса
  • 1500 близнаци се събраха на фестивал във Франция (ВИДЕО)
    1500 близнаци се събраха на фестивал във Франция (ВИДЕО)
    Видео
  • Мико Део, топ моделът с витилиго: Всички сме уникални!
    Мико Део, топ моделът с витилиго: Всички сме уникални!
    Видео
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата