Без значение колко пъти се „заканвате“, че искате нещо различно, вселената сякаш продължава да ви „изпраща“ един и същи тип мъж. Нещо, което съвсем не е случайно – понякога всичко е отредено от звездите.

Всяка зодия естествено привлича определена енергия. Понякога тя олицетворява хората, които отразяват най-добрите качества, докато друг път се озовавате с някой, който предизвиква пълен хаос в живота ви.

Ето типът мъж, който най-вероятно ще привлечете според зодията си:

Овен

Представителите на зодиакалния знак най-често привличат авантюристичния, импулсивен тип – търсача на тръпки, който обича малко хаос и живее за вълнението. Той може да е малко груб по характер, но е харизматичен, смел и изпълнен с енергия. Недостатъкът е, че често е емоционално недостъпен и има проблеми с постоянството.

Телец

Дефиниция за стабилност и чувственост – и привличате мъжете, търсещи спокойствие и надеждност. Те са привлечени от вашата сила, търпение и начина, по който се справяте с живота без драма. Но понякога могат да станат прекалено зависими или пасивни. Трябва да внимавате да не се превърнете в „терапевт“ на мъж, който не знае как да стои на собствените си крака.

Близнаци

Вие сте забавни, флиртуващи и изпълнени с любопитство – така че не е изненада, че ви забелязват интелектуални или непредсказуеми мъже. Те са обаятелни, елегантни, но и леко недостъпен в емоционален план. Често не успяват да предложат емоционалната стабилност, която желаете.

Снимка: iStock

Рак

Привличате мъже, които са чувствителни, наранени или предпазливи – те са привлечени от безусловната грижа и състраданието, които естествено давате. Чувстват се сигурни с вас, а понякога това означава, че разчитат на човека отсреща повече, отколкото би било здравословно. Бъдете внимателни да не привличате тези, които взимат повече, отколкото дават.

Лъв

Представителите на зодията се открояват с увереност, чар и присъствие – и искат до себе си човек, който е силно амбициозен и загрижен за имиджа си. Половинката ви трябва да съответства на личния ви блясък – и дори да се опитват да го намалят, за да се чувствате с една идея по-контролирани.

Дева

Човекът до вас ви вижда като надеждна, мъдра и изключително способна личност. Той може да е разсеян или импулсивен, но вашата спокойна природа го привлича, както и чувството ви за ред и отговорност. Понякога обаче те разчитат твърде много на вас, очаквайки да управлявате всичко. Така може да попаднете в ролята на „помощник“ или „треньор“ повече, отколкото бихте искали.

Везни

Естественият чар и грация привличат романтиците – мъжете, които са сладкодумни и обсипват половинката си с внимание. И все пак, въпреки че връзката може да се усеща магическа в началото, важно е да се уверите, че не всичко е само външен чар. Защото заслужавате истинска емоционална връзка, а не само ласкателства и цветя.

Скорпион

Има нещо магнитично и мистериозно във вас, което привлича интензивните и емоционално сложни типове. Те ви виждат като пъзел, който трябва да решат, или сила, с която трябва да се съизмерят. Тези мъже могат да бъдат дълбоко страстни и безкрайно лоялни – но също така ревниви, контролиращи или емоционално интензивни.

Снимка: iStock

Стрелец

Свободолюбивия дух привлича авантюристичните типове – мъжете, които искат забавление, свобода и никакви ангажименти. Те обожават вашата енергия и независимост и отказа ви да бъдете укротени. И са страхотни за краткосрочна страст и вълнение, но не винаги за изграждане на нещо трайно.

Козирог

Вашето силно, спокойно присъствие се забелязва от онези, които се възхищават се на амбицията и стабилността. Човекът до вас трябва да бъде целеустремен, фокусиран и решителен. И не се задоволявайте с някой, който уважава само усилията ви – уверете се, че уважава и сърцето ви.

Водолей

Уникалните, интригуващи и независими представители на зодията привличат мъже, които са очаровани от нетрадиционното. Те са интелектуалци, с отворен ум – или бунтари, които обичат свободата толкова, колкото и вие. Но понякога са повече влюбени в идеята за вас, отколкото в истинското ви „аз“. Уверете се, че ви виждат за това, което сте в същността си.

Риби

Емоционалната природа на зодията е привлекателна за чувствителни типове, такива, които често искат отчаяно да бъдат „спасени“. Това са хора, които жадуват за дълбока емоционална връзка, креативност и безусловна любов. Понякога това работи прекрасно. Друг път се оказва обратното – защото просто са емоционално недостъпни или наранени мъже, които очакват съчувствие. Вашето състрадание е дар, но не позволявайте то да се превърне в саможертва.

