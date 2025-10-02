Везните са въздушен знак и често определяни като дизайнерите на зодиака - готови да превърнат всяко хаотично пространство в нещо красиво. Винаги са устремени към хармония и красота.

Затова, когато става въпрос за маникюр, подходящ за въздушния знак, акцентът трябва да е върху симетрията, драматичните акценти и блясъка. Що се отнася до цветовете, това са пастелно розовото, тъй като олицетворява грациозната им аура. Сапфирено синьото и опалът също са чудесен избор, тъй като са скъпоценните камъни на зодията.

Деконструирано Ин-Ян

Този маникюр, вдъхновен от концепцията за Ин-Ян отразява любовта на Везните към вечна хармония. Той включва френски връх в цвят екрю с класическата форма Ин-Ян в кафяво, разположена от едната страна на нокътя.

Снимка: instagram/disseynails

Мечтателно небе

Няма по-добър начин да акцентираме на въздушен знак от маникюр, вдъхновен от небето. Този вид включва бледо син нюанс, който плавно преминава към телесен цвят, украсен с деликатни облачета и звездички. Дизайнът е завършен с хром за допълнителна доза магия.

Снимка: instagram/nailsbymaki.nyc

Равномерно разделяне

Сърцата са символ, известен със своята симетрия. Разделянето на сърцето за ефект на цветови блок добавя създава един неочакван и смел дизайн.

Снимка: instagram/aimeebellabeauty

Черно и бяло

Няма по-класическа комбинация от черно и бяло. Добавянето на розово перфектно отразява любовта на Везни към баланса. Елегантен френски връх с тънък черен акцент на нокътя е отличен начин да се съчетаят двата цвята.

Розово омбре

Този розов омбре дизайн придобива повече структура чрез добавянето на двойна микро-френска линия по върха на ноктите. Линиите са изпълнени с блестящо розово за още повече ефект.

Още идеи за омбре маникюр, гледайте във видеото:



