Представителите на зодия Дева са известни със своя аналитичен ум, трудолюбие и стремеж към съвършенство. Това е земен знак, свързан с интелектуалната мисъл и акцент върху детайла.

И въпреки че е трудно да се улови същността на този многопластов зодиакален знак, съществуват много начини енергията му да бъде изразена чрез красив маникюр. Най-вече чрез синия и зеления цвят, които се асоциират с аурата на Девата. Но също така и чрез кафявото и златистото, както и посредством дизайни, вдъхновени от природата или геометрични и структурирани форми.

Кристал

Като почитатели на природата и баланса, Девите често са привлечени от кристали. Затова 3D дизайн, вдъхновен от различни скъпоценни камъни, е идеален избор.

Терацо върхове

Терацо – декоративният материал, направен от многоцветни парченца мрамор, кварц и гранит, е чудесен източник на вдъхновение за маникюр.

Каре мотиви

Като ученолюбиви натури, Девите обичат всичко, което носи „училищна“ енергия. Маникюр с десен каре в стил училищна униформа чудесно предава тази вибрация.

Земни спирали

Интересен и неочакван вариант, който комбинира въртящи се линии в цвят коняк, изумруд и масло върху прозрачен фон.

В едно с природата

За визия, която напълно отразява любовта на Девата към природата, може да заложим на буквален дизайн, осеян с жаби, птици, листа и цветя.

Флорални мотиви

Отново красиви елементи на природата. Дизайнът включва цветни стикери върху прозрачна основа, обградени от блестящ сребърен брокат.

Стъклен френски

Класически и прецизен, френският маникюр е отличен избор за прецизните Деви. Но с ефирен слой хромова пудра за завършек, се превръща в изключително изящна визия.

Витраж

Тъй като витражът се отличава с прецизност и блясък, той е перфектно вдъхновение за маникюр в стил Дева. Дизайнът включва красиви цветя, които отново подчертават земния характер на знака.

Жизнена аура

Обединява много от ярките цветове, свързани със зодиакалния знак. С допълнителни камъчета и златни акценти маникюрът излъчва кралско изящество.

Черно и бяло

Вдъхновен от аналитичната страна на Девата, маникюрът е изчистен и семпъл. Кривите линии и сърчицата добавят закачлив елемент към строгата палитра.

