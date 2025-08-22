Що се отнася до идеи за красив маникюр, актрисата от епизодичната драма "Euphoria" Сидни Суини умее да създава тенденции. През последните месеци звездата е обект на множество противоречия, но едно нещо, което винаги ще остане на мода, са нейните маникюри, достойни за завист.

За последния си маникюр, Суини сподели история в Instagram. Тя избра цветен маникюр с така модерните точки за лято на 2025 г.

Изглежда този тренд ще продължи поне до началото на есента. Но това не е обикновен маникюр на точки, защото звездата е добавила към традиционния модел своя модерен прочит.

На едната си ръка тя е с бяла основа, върху която са нарисувани малки червени точки, докато другата ръка беше точно обратното - с наситено черешовочервена основа и бели точки.

Този дизайн може да изглежда сложен, но всъщност е доста лесен. Всичко, от което се нуждаете, е инструмент за точково рисуване на нокти или, ако търсите техника „Направи си сам“, вземете клечка за зъби, за да създадете малките точки.

Дизайнът е дело на известната маникюристка Зола Ганзоригт, която създаде и вирусната тенденция за нокти, които нарече „Глазирани понички“ върху ръцете на Хейли Бийбър през 2022 г. и продължава да създава нови тенденции върху ноктите на звездите на червения килим и чрез социалните медии. Преди 3 години всички последваха Бийбър, а сега не е по-различно и със Суини.

Луси Тъкър, маникюристка, предпочитана от Сидни, наскоро предостави на изданието Hеllo! Fashion ексклузивен подробен преглед на най-актуалните дизайни за ноктопластика - на челна позиция са цветните абстрактни мотиви. Според известната артистка, „себеизразяването“ е основна тема при ноктопластиката тази година.

Луси каза: „Абстрактните, свободни драсканици в контрастни ярки или тонални нюанси са особено популярни. Те често се нанасят върху прозрачна или телесна основа и са толкова игриви и “

Ясно е, че дизайните на точки се завръщат - от модната индустрия до салоните за красота. Флиртуващи, вечна класика, идеални за сватби, почивки или просто за преструвка, че сте във винтидж романтична комедия. От съвсем малки точки до смели, огромни петънца - възможностите са безкрайни.

Какви са тенденциите при маникюра - вижте в следващото видео.

