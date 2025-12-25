В деня на Рождество Христово думите на писателката Здравка Евтимова звучат като истинска благословия за душата. В ефира на „Тази сутрин“ тя споделя своите размисли за надеждата, която ни обединява, и за невидимите мостове, които изграждаме помежду си.

Празникът за Здравка Евтимова не е просто дата в календара, а състояние на духа, което започва от мечтите и преминава през реални стъпки към доброто. Тя ни напомня, че Коледа е идеалният момент да погледнем на света с по-светли очи и да потърсим мир не само в семействата си, но и в цялото общество. Според нея ключът към по-доброто бъдеще се крие в способността ни да не оставаме същите и да трансформираме трудностите в сила.

От мечта към реалност

За писателката празникът е изпълнен с дълбоко чувство на празничност, което споделя с приятелите и семейството си. Тя вярва, че от Коледа започва нещо по-стабилно и красиво, но подчертава, че не бива да оставяме всичко само на желанията.

„Да мечтаеш е прекрасно, а когато успееш да съсредоточиш способностите си за постигане, тогава вече мечтата се приближава и полека... се превръща в реалност“, споделя Евтимова, напомняйки ни, че ние сме архитектите на собственото си щастие.

Мостът, който носим в себе си

Една от най-силните метафори в разговора е тази за „моста към Коледа“. Според Здравка Евтимова този мост не е извън нас, а е втъкан в самото ни съществуване.

„Ние винаги носим моста към Коледа в себе си, в съзнанието си... той е и в дишането ни, и в докосването до действителността. А то е всъщност желанието да не оставаме такива, каквито сме. Болката да сме я превърнали в урок или да сме я превърнали във вдъхновение“.

Тя призова да възприемаме болката не като пречка, а като знак, че нещо в живота ни трябва да се промени или подобри. Какво още каза писателката вижте във видеото.

