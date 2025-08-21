Може ли маникюрът да привлича пари? Според енергийните вярвания – да!

Цветовете влияят на вашата увереност, настроение и дори на начина, по който общувате с парите, сочи Marie Claire. А маникюрът ви за септември 2025 г. може да бъде не само красив, но и направата му да се превърне във въш личен ритуал за повече хармония и финансово изобилие.

1. Цвят каки

Този цвят отдавна вече не се свързва само с униформи на военни. Каки символизира спокойствие, стабилност и увереност. В маникюра този цвят действа като малък магнит за постоянни приходи – носи усещане за ред, сигурни клиенти и стабилен бизнес. Ако го комбинирате с матово покритие или нежни златни акценти, ще получите елегантен дизайн, който излъчва класа отдалеч.

Снимка: Internet

Най-добри дни, за да си направите този маникюр: от 2 до 6, 9 и 11 септември.

2. Телесни цветове

Телесният маникюр винаги е актуален, но през септември той носи специална енергия. Това е изборът на дамите, които знаят, че истинското богатство идва тихо и без излишен шум. Светлите млечни, пастелни и бежови тонове говорят за фина класа и внимание към детайла. Лек сребрист щрих върху един или два нокътя ще подсили интуицията и ще ви направи още по-възприемчиви към финансовите възможности.

Снимка: iStock

Най-добри дни, за да си направите този маникюр: 8, 12–14 и особено 16 септември.

3. Червено

Няма по-силна класика от червеното! То е символ на страст, активност и решителност. Червеният маникюр през септември е за тези, които са готови да поемат риск, да излязат на преден план и да заявят „тук съм, вижте ме“. Изберете наситено алено с топъл подтон, а ако добавите златен или черен акцент, ще подсилите усещането за власт и изобилие. Това е маникюр за важни бизнес срещи и стартиращи проекти.

Снимка: iStock

Най-добри дни, за да си направите този маникюр: 17, 18, 20 и 24 септември.

4. Бананово или кремаво

Жълтите и кремообразни нюанси носят настроение, лекота и изобилие. Те ви напомнят да бъдете щедри – първо към себе си, после към другите. Представете си цвят на бананов сладолед или разтопено масло – такъв маникюр изглежда едновременно аристократично и нежно. Добавете фин блясък или омбре ефект, за да внесете нотка „Dolce Vita“ – живот в лукс и удоволствие.

Най-добри дни, за да си направите този маникюр: 25–27 и 30 септември.

5. Металически блясък

Среброто е цветът на интуицията и ясното съзнание. Маникюрът с ефект металически блясък изглежда футуристично и елегантно, а символично действа като „огледало“ – връща към вас енергията, която излъчвате. Ако искате да видите нови възможности и да привлечете пари чрез интуицията си, това е вашият цвят. Комбинирайте с геометрични линии или кристали за още по-модерен ефект.

Снимка: Pinterest.com

Най-добри дни, за да си направите този маникюр: от 2 до 6 септември.

6. Многоцветен с блясък

Това е маникюр за тези, които вярват в чудеса! Ярки комбинации, игра с форми, рисунки на монети, числа или астрологични символи могат да бъдат вашият личен амулет. Такъв дизайн носи настроение и отваря врати към неочаквани подаръци от Вселената. Най-важното е да изберете правилния ден, защото ярките цветове изискват хармонична енергия.

Най-добри дни, за да си направите този маникюр: от 11 до 13 и 26 септември.

7. Наситено оранжево

Оранжевото не е за скромните жени. Това е цвят на действие и сила. Подходящ е за хора, които имат нужда от допълнителна енергия да направят важна крачка – да започнат нов проект, да поискат повишение или да излязат на пазар. Маникюрът в ярко оранжево е като „малка батерия“, която ви зарежда със смелост.

Снимка: iStock

Най-добри дни, за да си направите този маникюр: 13, 14, 16 и 18 септември.

Благоприятни и неблагоприятни дни за нов маникюр през есента на 2025 г.

Добри за маникюр: 2–6, 8–9, 11–14, 16–18, 20, 24–27, 30 септември.

Неутрални: 7, 10, 21, 22, 29 септември.

Избягвайте: 1, 15, 22 и 28 септември.

