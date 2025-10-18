На 18 октомври е роден Жан-Клод Ван Дам, наричан „Мускулите от Брюксел“. От шампион по карате и балетен танцьор, той става световна екшън легенда с редица успешни филми в кариерата си.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Жан-Клод Ван Дам. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Със съжаление ще установите, че обектът на чувствата ви е отправил погледа си в друга посока. Не си заслужава да страдате. Несемейните жени отмъщават за неосъществената любовна връзка, отдавайки се на сексуални удоволствия със случайни партньори. Няма да потънете в забрава.

ТЕЛЕЦ

Имате намерение да се впуснете в нова любовна авантюра, мили жени. Помислете добре дали заслужава усилията ви или ще си загубите времето напразно. Щастието е кацнало на рамото на семейните жени. Очакват ги романтична вечеря на свещи и сексуални мигове.

БЛИЗНАЦИ

Изяснете проблемите си в личните отношения. Не допускайте да ви тласнат в посока, която е различна от отредената ви по Съдба. Непредпазливия секс ще ви създаде проблеми заради неочаквана бременност и прибързан брак. Бъдете внимателни тази вечер.

РАК

Възможен е сблъсък с грубост и некоректни отношения от страна на интимната ви половинка. Бъдете внимателни. Не бъдете прекалено упорити и инатливи, защото интимните ви партньори ще ви лишат от сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Семейните и влюбените жени да подготвят романтична вечер, насаме с любимите си. Самотните да не се затварят в къщи. Ще сте щастливи в интимните мигове с любимите си, заради неудържимото привличане и взаимното желание за сексуални удоволствия.

ДЕВА

Ако денят е бил уморителен за вас, мили дами, вечерта си създайте положителни емоции с любимите си хора. Зарадвайте интимния си партньор с мечтаните романтични мигове и се отдайте на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Затрудненията в общуването с брачната или интимна половинка са сигурни, ако не се опитате да хармонизирате отношенията си. Звездите ви предупреждават за край на романтично увлечение или сексуална връзка, в която не влагате чувства, а се преструвате.

СКОРПИОН

Възможни са проблеми, свързани с любим човек или приятел. Единствено от вас зависи дали ще се разделите завинаги или ще продължите отношенията си. Тези които са щастливи, да зарадват интимния си партньор с подарък, шампанско и вкусна вечеря, а за десерт със сексуални наслади.

СТРЕЛЕЦ

Настъпва моментът да приключите проблемите с интимния си партньор, които ви притесняваха в последните дни. Не се надявайте на сексуални удоволствия, ако сте проявили ината си и неразбиране към любимите си хора.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Имате възможност да разрешите личните си проблеми, които ви отдалечават от любимите ви хора. Възвърнете си хармонията в отношенията, за да изживеете незабравими сексуални наслади.

ВОДОЛЕЙ

Следобед се очертават разправии заради обещания, които не сте изпълнили и които са породили ревност у партньорите ви. Разсейте на всяка цена съмненията за изневяра, защото отдалечаването ще ви лиши от нормален сексуален живот.

РИБИ

В личните отношения се пазете от проблеми, скъпи дами. Повишените претенции към близките ви ще доведат до скандал. Помислете си как да си възвърнете хармонията в интимните отношения, ако искате да се отдадете на сексуални удоволствия.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK