Сънищата винаги са били загадъчна и тайнствена част от човешкото съществуване. От векове хората са се опитвали да разберат какво означават техните сънища и дали те всъщност не са кодирани послания от подсъзнанието, бъдещето или дори от висши сили. И тук се намесва съновникът – своеобразен пътеводител към тълкуване на сънищата, който ни помага да разгадаем този непознат за нас свят.

Бивш партньор – Ето какво символизира:

Неудовлетвореност от настоящето:

Сънуването на бивш партньор може да символизира вашата неудовлетвореност от сегашната ви връзка или силен копнеж по миналото.

Връщане към старото: Сънят може да е предупреждение, че сте на път да повторите грешки от миналото или да попаднете в стари капани, ако не мислите логично.

Промяна в интимния живот: Целувка с бившия в съня може да показва промяна в сексуалния живот.

Скрити емоции: Сънуването на бивш партньор може да е свързано с дълбоко потиснати емоции, които трябва да бъдат изчистени.

Защо е важно да тълкуваме сънищата си?

Има няколко основни причини, поради които хората желаят да разгадаят своите сънища:

Психологическа гледна точка– Фройд например е вярвал, че сънищата са „царският път“ към несъзнаваното и че чрез тях можем да разберем потиснати желания или вътрешни конфликти.

• Когнитивна функция – други теории твърдят, че сънищата помагат да обработим преживяното през деня, да затвърдим паметта или да симулираме евентуални бъдещи ситуации.

• Културни и духовни вярвания – в много култури сънищата се разглеждат като знаци от божественото, предсказания или указания за важни решения.

Следете Ladyzone.bg всяка сутрин за подробно тълкуване на сънищата ви с нашия съновник.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK