Колоритна, провокативна и изкушаваща - инфлуенсърката Кати влезе в "Ергенът" 5 и успя да накара всички да говорят за нея! С предизвикателната си визия и хапливо поведение, Кати определено провокира публиката, а и момичетата в имението, макар и към момента всичко между тях да изглежда спокойно.

Кати, която е готова да мине през всичко и всяка

Инфлуенсърката Кати е нова в предаването и е в ролята на изкусителка. Когато се запознаваше с останалите дами, тя побърза да отбележи, че знае за какво е отишла в Шри Ланка и не е толкова "добре настроена" към участничките. Следва целта си и е готова да мине през всичко, а и през всяка. На въпроса с какво се занимава в реалния живот, Кати отговори:

"Занимавам се основно със себе си!" - открито споделя инфлуенсърката.

Кати демонстрира голямо самочувствие и дори на моменти усещане за превъзходство. Тя дори си позволи да направи индиректен намек към Цветелина с думите:

"Не управлявам 120 човека, защото ако беше така, нямаше да съм тук", каза иронично инфлуенсърката. По погледа на Цвети стана ясно, че разбира намека, но не показа емоции.

Въпреки първото впечатление на по-груба и прекалено самоуверена жена, Кати крие едно малко, сладко момиченце в себе си и често говори за любов в свои публични изяви.

"Понякога любовта не е човек. Понякога е момент", убедена е инфлуенсърката.

А на 1 февруари дори споделя снимка с розови, романтични балони в Инстаграм и вкусен чийзкейк, който може би сама е приготвила. Сладко изкушение отвън, придружено с вкусен десерт и хубава компания, но инфлуенсърката така и не разкрива в публикацията с кого е била на събитието.

