В "Ергенът" 5 участничките и ергените започват все повече да се сближават и да опознават взаимно характерите си. Първоначално ергенът Стоян се бе насочил към огнената Пламена, с която определено имаше силна химия. Сега обаче нещата се променят и той все повече показва вниманието си към журналистката Симона. Но с коя от двете си подхожда повече?

Симона или Пламена - коя му подхожда повече?

Стоян започна да се сближава повече със Симона, а Пламена сякаш не е доволна от този факт. Отношенията между дивата брюнетка и синеокия брокер охладняха, но за сметка на това, комуникацията му със Симона става все по-задълбочена. Двамата прекарват повече време заедно на индивидуални срещи, обсъждат философски теми и се опознават взаимно. Оказва се, че имат доста пресечни точки помежду си и комуникацията им върви с лекота. Стоян има симпатии към журналистката и не го крие. Тя също вече изпитва топли чувства към него, но сякаш още не е напълно сигурна в избора си. Въпреки това, Симона признава, че й е приятно в компанията на Стоян и, че намират общ език.

Но коя подхожда повече на Стоян - Пламена или Симона? Гласувайте в анкетата по-долу.

