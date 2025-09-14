Нети Добрева навършва 50! Певицата празнува юбилей на 14 септември 2025 г. с широка усмивка, вълна от пожелания и море от любов.

„Благо ви дарявам“, казва Нети в кратко видео в своя Instagram профил.

Юбилярката споделя, че няма физическата възможност да отговори на всички съобщения и прекрасни пожелания. Затова качва кратко видео с благодарност. В коментарите фенове и приятели я нарекоха „любимо половин вековно момичеенце“.

Нети Добрева на 50 години

Дори на своя 50-и рожден ден Нети отново доказа, че остава вярна на своята позитивна и светла природа. Със силното послание „Благо ви дарявам“ тя събра още повече обич и внимание от хората, които я ценят.

Антоанета Добрева – Нети е сред най-разпознаваемите имена в българската музика и театър. Родена е във Варна и завършва Националната музикална академия. Кариерата й съчетава поп и джаз изпълнения, роли на театралната сцена и телевизионни изяви. През годините тя се превръща в любима звезда на публиката със своята харизма и енергия.

Любов и семейство

В професионалния си път Нети среща музиканта Дони – голямата любов в живота й. Двамата се запознават покрай музиката и оттогава са заедно както на сцената, така и извън нея. Те имат дъщеря – Лилия, която е тяхната най-голяма гордост. Хармонията и стабилността на връзката им ги правят една от най-коментираните двойки у нас.

Вече на 50 години Нети Добрева остава вярна на своята дисциплина и отдаденост на изкуството. Тя споделя, че грижата за гласа е част от ежедневието й. Дори през лятото на плажа не пропуска да подгрее и да пее, защото не иска да губи форма. „Гласът е мускул, който трябва да се тренира всеки ден“, категорична е певицата.

Освен на вокалната подготовка, Нети обръща внимание и на цялостната си визия. Тя поддържа форма чрез спорт – фитнес, плуване, а през зимата практикува дори плуване в ледени води. Споделя, че правилното хранене и движението са нейният личен ключ към красотата и самочувствието.

Дони и Нети вижте във видеото ето тук:

