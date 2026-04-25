Тя отлично знае как да направи гимнастическо съчетание с обръч за медал, да свири на барабани, а любимото ѝ хоби е рисуването и фотографията. А по професия е актриса.

Толкова многостранни таланти съчетава в себе си изгряващата българска актриса Ванеса Пеянкова, която изпълнява главната роля в сериала „Вяра, надежда, любов“. Тя влиза в образа на Маргарита Луканова, акушер-гинеколог, осиновена от леля си Светла, в ролята - великолепната актриса Албена Павлова.

„Съзнавам, че нося огромна отговорност като изпълнител на водеща роля“, признава Ванеса и бърза да допълни, че се надява, че е покрила високите очаквания, които са имали към нея колегите ѝ.

Признава, че най-трудните моменти от снимачния процес са били сцените с операциите – в които тя играе хирург. „Минахме през основно обучение и дори успях да присъствам на цезарово сечение“, разказва още младата актриса.

Любопитното е, че всичко за Ванеса започва с едно случайно телефонно обаждане и покана за кастинг. Тя приема ролята с готовност, без да се плаши от идеята да влезе в образа на медицинско лице. „В даден момент от живота си дори съм искала да бъда лекар“, казва тя. Но, в крайна сметка, желанието да бъде актриса е надделяло.

Ванеса, оказва се, е и много добър художник. Тя вече има една самостоятелна изложба зад гърба си. И казва, че рисува от както се помни, от най-ранна детска възраст.

Освен всичко останало, се е занимавала и активно със спорт, цели 10 години – ходила е на състезания и дори в даден момент той е бил основна част от живота ѝ. „Той изгради характера ми, нещо, което е безценно“, убедена е днес Ванеса.

Ванеса Пеянкова разказва още куп неща – за причините, които я отказват от спорта, за личните си отношения с колегите от сериала „Вяра, надежда, любов“, както и за фотографията, превърнала се в нейна страст. Дори и защо заминава за дълго време в Шумен.

