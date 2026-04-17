Той е „лошото момче“ от сериала "Вяра, Надежда, Любов", което всички обичат. Тя е звезда със сръбска и хърватска кръв и дисциплина от волейбола. Заедно са една от най-вълнуващите млади двойки в арт средите, а историята им звучи като сценарий на филм.

Геле, който спечели сърцата на зрителите

КалоянТрифонов познаваме като „злодея“ Геле от хитовия сериал на bTV „Вяра, Надежда, Любов“. Макар ролята да е на агресивна мутра от 90-те години, Калоян успява да вкара чувство за хумор, така че персонажът му се превръща в абсолютен любимец на феновете.

„Опитахме се да не бъде просто лошият. Може би българите обичат мутри, или пък имат носталгия по онова време,“ шегува се актьорът в студиото на "Преди обед". Заради интензивните снимки и безсънието Калоян сваля 5 килограма за месец. Макар в сериала героят му да пуши и да употребява наркотици, актьорът е категоричен - това е само за екрана и не го препоръчва на никого.

Екатерина Лазаревска: русата актриса, която плени сърцето му

До Калоян стои Екатерина – актрисата, която не крещи за внимание, а го печели с талант. Тя направи фурор в главната роля в сериала „Мамник“, където я наричат Дарк (тъмна), но в реалния живот е по-скоро Съни (слънчева).

Снимка: Instagram/Facebook

Екатерина е с майка сръбкиня и баща хърватин. Тя намира своя истински дом в София. „Дом е там, където чувстваш, че животът ти има смисъл,“ казва тя. Преди НАТФИЗ, Екатерина прекарва 9 години на волейболното игрище. Тази спортна дисциплина днес ѝ помага да възприема актьорската професия като отборна игра, в която индивидуалното его остава на заден план.

Двамата се срещат чрез общи приятели. На втората им среща й подарява цвете. Малко по-късно заживяват заедно. Когато не са под светлините на прожекторите, двамата бягат от шума. Калоян, който в миналото е бил екстремен паркур атлет по покривите, сега предпочита залата за катерене или спокойствието. Такова откриват на вилата на родителите на Екатерина край Охридското езеро. Там, където почти няма обхват, двамата успяват да изключат телефоните и да си починат в компанията на третия член на семейството – техният американски стафордшир териер.