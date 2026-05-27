Абитуриентският бал отдавна не е просто една вечер с рокля, костюм и снимки пред ресторанта. За много семейства това е събитие, което струва хиляди – а за гостите идва и вечният въпрос: колко пари е прието да се сложат в плик за бал?

И макар никой официално да не говори за суми, съществува едно неписано правило, което повечето хора следват. Истината е, че размерът на подаръка зависи най-вече от близостта с абитуриента, финансовите възможности и... очакванията на семейството.

Какви са „нормалните“ суми през 2026 г.?

Най-често подаряваните суми варират между:

25–50 евро – за познати, съседи или по-далечни роднини

50–150 евро – за близки приятели и семейни приятели

150–300 евро и нагоре – за племенници, кръщелници или много близки роднини

Някои хора признават, че дават дори повече, особено ако знаят колко скъп е станал един бал през последните години.

Подготовката за абитуриентската вечер често надхвърля няколко хиляди евро, а при по-луксозни празненства сумата може да стане още по-сериозна. Само роклята, обувките, гримът и прическата могат да струват цяло състояние, а към това се добавят куверти, фотосесии, транспорт и семейни празненства. Затова много гости признават, че се чувстват неудобно да подарят „твърде малка“ сума.

Има ли значение дали сте поканени на ресторант?

Да – и много хора всъщност изчисляват подаръка именно така. Някои смятат, че е добре поне да покриете куверта си и част от разходите по вечерта. Ако празненството струва около 80–120 евро на човек, гостите често добавят още малко „от сърце“.

Други обаче смятат, че балът не трябва да се превръща във финансова тежест.

Пари или подарък?

В последните години повечето абитуриенти предпочитат пари вместо предметни подаръци. Причината е проста – много от тях събират средства за:

шофьорски курс

лаптоп за университета

квартира

пътуване след бала

обучение в чужбина

Затова пликът остава най-практичният вариант.

А ако не можете да си позволите голяма сума?

Това е напълно нормално. Все повече хора признават, че натискът около баловете е станал прекалено голям. Истината е, че няма официален етикет и няма „задължителна“ сума. Най-важното остава жестът и отношението към абитуриента.

А както казват мнозина: „Давайте според възможностите си – не според чуждите очаквания.“

Вижте колко са похарчили анкетираните за абитуриентския си бал в следващото видео.