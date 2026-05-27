Принцесата на Уелс има рокля за всеки повод – гардеробът ѝ е пълен с красиви модели, които никога не излизат от мода. И докато температурите в Европа драматично се покачват, хвърляме поглед назад към летните модни избори на принцеса Кейт през годините. От които истински може да се вдъхновим за горещите дни.

Ето няколко идеи в стил „принцеса на Уелс“.

През от 2012 г. Кейт носи рокля, която, въпреки дистанцията на времето, все още може да определим като истинско „модно бижу“ – което с удоволствие да добавим към гардероба си през лятото на 2026 г.

Принцесата бе забелязана с розово-бялата рокля по време на посещението на принц Уилям в Далечния изток по случай Диамантения юбилей на кралица Елизабет II, отбелязващ 60 години от възкачването ѝ на британския престол.

Красивата дреха бе без презрамки - рядък моден избор за принцесата и с многопластова, свободно падаща кройка. Визията ѝ бе допълнена от бежови сандали на платформа, висящи обеци и любимия ѝ грим от този период - черна очна линия, плавно преливаща по горния клепач.

Снимка: Getty Images

Слънчевожълтата рокля на Кейт, с изрязани ръкави и дължина под коляното, също се превърна в запомнящ се моден момент, вдъхновяващ и днешните летни гардероби.

Снимка: Getty Images

Още една рокля с открити рамене привлече вниманието на модните експерти. Кейт избира моделът на Alexander McQueen за рождения ден на покойната кралица през 2017 г. Моделът бе с еластична талия и буфан ръкави, умело бе съчетан с обувки Prada.

Снимка: Getty Images

Задължителният личен стилист

През изминалата година Кейт бе принудена да се сбогува с личната си асистентка Наташа Арчър. Тя напусна службата си при принцесата, за да стартира собствен бизнес.

Но преди това тя сподели HelloMagazine за работата си с Кейт през годините. “Целях се да давам дискретни и внимателни насоки относно гардероба, личното излъчване и визия, помагайки на принцесаат да се представи с увереност“.

Тази година Кейт Мидълтън се появи на наградите БАФТА, придружена от съпруга си принц Уилям.


