След тежкия период на лечение и възстановяване, принцесата на Уелс все по-явно се завръща към своите официални задължения и обществени ангажименти. Кейт активно участва в събития, свързани с каузите, които подкрепя. И дори вече е готова да направи първото си официално самостоятелно пътуване в чужбина.

Преди ден стана ясно, че бъдещата кралица ще посети Италия – датите са 14 и 15 май, а мястото е град Реджо нел'Емилия. Посещението ѝ е свързано с фондацията ѝ, насочена към грижата за ранното детско развитие.

Според близки източници, Кейт „изключително много се вълнува“ да се завърне към международната си дейност.

Твърде вероятно е тя да се включи и към бъдещите пътувания и инициативи на принц Уилям. Сред тях са посещение на Индия за наградите Earthshot Prize, насърчаващи и финансиращи иновативни решения за екологичните проблеми на планетата, както и на САЩ, във връзка със Световното първенство по футбол и събитията по случай 250-годишнината от независимостта на страната.

Така пътуването на Кейт следващата седмица бележи важен личен етап за нея – то е само началото на завръщането ѝ на международната сцена.

За пътуването си, тя е планирала серия от ангажименти, насочени най-вече към популяризиране на подхода „Реджо Емилия“ - иновативен и стимулиращ метод за ранното детско образование. Тази световно призната философия акцентира върху значението на грижата, средата, която заобикаля детето, и природата като учител.

Повече от десетилетие принцесата подчертава как проблемите в ранното детство водят до някои от най-големите предизвикателства пред обществото, включително психични отклонения, зависимости и разпад на семейството. И искрено вярва, че първите пет години от живота на човек са ключови за здравословно и щастливо бъдеще.

Въпреки все по-натоварения си график като кралска особа, за Кейт Мидълтън семейството обаче остава най-важно. Тя е известна с това, че поставя децата си на първо място и прави всичко възможно техните лични празници да бъдат специални и изпълнени с топлина.

Наскоро тя отбеляза рождения ден на най-малкия си наследник - принц Луи. И спази своите "златни правила": приготвяне на домашна торта и скромни, но уютни и запомнящи се семейни моменти.