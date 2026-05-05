Годеницата на Кристиано Роналдо - Джорджина Родригес, прикова погледите на Мет Гала 2026 с годежен пръстен с огромен диамант, пише "Пийпъл".

32-годишният модел се появи на червения килим в музея Метрополитън в Ню Йорк в изискан тюркоазен тоалет с корсет, съчетан с ефирен воал и ръчно бродирани дантелени цветя. Визията е дело на дизайнера Людовик дьо Сен Сернен и бижутерската къща Chopard, а самата тя споделя, че е вдъхновена от религията и духовността.

„Тази визия е вдъхновена от моята преданост към Дева Мария от Фатима“, написа Родригес в Инстаграм. „Нежността на образа и светлосините тонове, които я характеризират, се превърнаха в основа на този тоалет – превод на духовността в езика на висшата мода.“

Снимка: Getty Images

Роклята включва характерните за дизайнера връзки и метални отвори, които са ръчно оцветени, за да се слеят с нежния син цвят, както и детайли от френска дантела. Към визията има и специално изработена броеница от бяло злато, инкрустирана с диаманти и перли, върху която са гравирани имената на членовете на семейството ѝ.

Отвътре в роклята, близо до сърцето ѝ, са избродирани на испански две послания: „Където е тя, душата намира убежище“ и „И избави ни от злото, амин“. „Тези думи са като лична молитва, скрита в самата дреха“, допълва тя. „В контекста на темата „Модата е изкуство“, визията показва как вярата – също като изкуството – може да се изразява чрез форма, детайл и емоция.“

На червения килим Джорджина не пропусна да покаже и внушителния си годежен пръстен от Кристиано Роналдо, с когото са заедно от 2017 г. След осем години връзка футболистът ѝ предложи брак през август 2025 г. с огромен овален диамант. Според експерти стойността му може да надхвърля 2 милиона долара.

Двойката има пет деца, а макар да пазят детайли от личния си живот в тайна, появите им винаги предизвикват огромен интерес.

Тазгодишното издание на Мет Гала е под темата „Costume Art“ и се съпредседателства от Бионсе, Никол Кидман, Винъс Уилямс и Ана Уинтур. Изложбата изследва връзката между облеклото и човешкото тяло, разглеждайки различни негови състояния – от голото тяло до бременността и стареенето.

Джорджина направи дебюта си на Мет Гала през 2025 г. с визия, вдъхновена от рокля на Джон Галиано за -принцеса Даяна. Дизайнерът Гурам Гвасалия тогава заяви, че е искал да ѝ подари „момент като на принцеса“, наричайки я „съвременната принцеса на хората и кралица на сърцата им“.