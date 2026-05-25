Сценографът Младен Младенов и актрисата Мария Стефанова получиха двете големи награди „Аскеер“ тази година на церемония в театър „Българска армия“ (ТБА). Младенов бе удостоен с почетната статуетка, а Мария Стефанова с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство.

„Орисан съм да получа този „Аскеер“ още когато преди много години Ивайло Христов дойде вкъщи и импровизирахме заедно. Сега... одъртях, краката не ме държат, слухът ми е увреден, затова благодаря от вкъщи за моята награда“, каза във видео награденият Младен Младенов.

„Благодаря на моите родители, които ми дадоха живота и силата. Благодаря на голямата моя любов - публиката! Благодаря й за магията. Благодаря на моите любими, прекрасни, красиви, умни, даровити големи колеги! Благодаря, че ви срещнах и вървях с вас по моя дълъг път в театъра и в живота. Помня ви всичките, от началото, от самото начало“, каза Мария Стефанова.

Церемонията се състоя за 35-и път на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, в театър „Българска армия“. Наградите са единствени по рода си у нас, тъй като се дават от артисти – за артисти, и всяка от тях е професионален и естетически избор на хора, правещи театър, припомнят учредителите. Единадесетте категории включват представленията и техните творци с премиера между 1 април 2025 г. и 31 март 2026 г.

Председателят на фондация „А`Аскеер“ Георги Къркеланов откри церемонията по връчването на наградите. Той поздрави гостите по повод 24 май и подчерта значението на делото на цар Борис Първи Михаил и учениците на светите братя Кирил и Методий за създаването и разпространението на българската писменост и култура.

„България е призвана да тласка европейската и световната култура към прогрес, духовност, култура и образование“, каза Къркеланов. Той припомни, че според исторически сведения първото честване на българската азбука се е състояло в Шумен през 1813 г. Той отбеляза още, че церемонията традиционно се провежда под патронажа на министъра на културата и благодари на институциите и дарителите, подкрепили реализирането на събитието.

„Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета“ на Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ – Пловдив, беше отличен за най-добро представление. Спектакълът е театрална композиция по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов. Автор на композицията и текстовете е Александър Секулов, а сценичната адаптация и режисурата са на Диана Добрева. Статуетката връчи директорът на ТБА Мирослав Пашов.

„Изключително съм щастлива, че именно днес печели този спектакъл, защото той е посветен на българския поет и на словото. Той не е просто поредният спектакъл на Драматичен театър Пловдив, а е поклон към българския поет, самотата му, таланта и съдбата му. Нека не забравяме, че в началото бе словото“, каза директорът на Драматичен театър - Пловдив - Сюзанна Арутунян-Василевска, която прие отличието.

В категорията бяха номинирани още „Албион“ от Майк Бартлет, режисьор - Зафир Раджаб, Младежки театър „Николай Бинев“, и „Последната нощ на Сократ“ от Стефан Цанев, режисьор - Съни Сънински, Театър 199 „Валентин Стойчев“.

За „Съвременна българска драматургия“ номинациите са определени от комисия с председател проф. Камелия Николова и членове Анита Ангелова, проф. Владимир Атанасов, Меглена Караламбова и проф. Ромео Попилиев. Статуетката отиде при Елена Телбис за „Слон в стаята“ („Театър 199“). Наградата връчи председателят на фондация „А`Аскеер“ Милен Миланов. „Благодаря за наградата, благодаря на Стефка Янорова, защото ако не беше тя, нямаше да има никаква пиеса, благодаря и на колегите си от „Театър 199“, каза наградената Елена Телбис.

В категория „Изгряваща звезда“ беше отличен Теодор Кисьов за участията му в „Новата танцувална зала“ и „Трябва и някакво действие, Хамлете“. Наградата му връчиха Алена Вергова и Владимир Матеев. „Мамо, тате, благодаря ви, че ме направихте човек, благодаря и на Ивайло Христов... Благодаря, че ме направихте артист - да си изгряваща звезда в залеза на културата е невероятно“, каза отличеният Кисьов.

В категорията за поддържаща женска роля беше отличена Мария Сотирова за „Берлин, Берлин“. Наградата й връчи актрисата Луизабел Николова. „Благодаря на Драматичен театър Пловдив - моят втори дом. Благодаря на всичките си колеги, които са на сцената и зад нея, на целия екип и най-вече благодаря на Стоян Радев за това, че ми повярва... всяка репетиция с него беше като един празник“ каза Мария Сотирова.

Статуетка за поддържаща мъжка роля бе присъдена на Алексей Кожухаров за „Берлин, Берлин“. Отличието му връчи актьорът Симеон Дамянов. „Благодаря на Драматичен театър Пловдив, на моето семейство, на Стоян Радев, Теодора Попова, Ирена Алексиева... цялата тази група винаги се грижи за нас, не спират да ни надъхват. Наскоро играхме „Записки по българските въстания“ и продължаваме да го играем, и във връзка със 150-ата годишнина от Априлското въстание ми се набиха думите на Вазов за пиянството на един народ. В днешно време трябва да говорим за трезвеността на един народ. Пожелавам на всички да бъдем трезви както буквално, така и преносно, и може би така ще разберем „Бангаранга“ българска ли е или не“, каза Алексей Кожухаров.

В категория „Сценография“ статуетка взе Никол Трендафилова за „Слугините“ и „Трейнспотинг“. Отличието връчи Евелин Костова. „Благодаря на фондация „А`Аскеер“, че е отделила от времето си и е оценила достойно двата ми спектакъла“, каза Никол Трендафилова.

В категория „Костюмография“ спечели Марина Райчинова за спектакъла „Сън в лятна нощ“. „Това е едно представление, което обичам... благодаря на майсторите, които шиха смело, работеха с много нетрадиционни материали! Благодаря на Диана Добрева и на целия екип! Признавам се в любов на актьорите от Младежкия театър, благодаря и на постановъчния екип“, каза Райчинова и допълни: „Чудех се дали да благодаря на Министерството на културата и другите институции, но реших, че ще е по-добре да не го правя. Геноцидът, който върви по отношение на театрите, хаосът и непредвидимостта не могат да продължават повече“.

В категорията „Театрална музика“ беше отличена Петя Диманова за „Сън в лятна нощ“. Статуетката връчи Антоанета Добрева - Нети. „Помислих си, че съм пораснала и няма да се вълнувам толкова много, когато се кача на сцената... уви, не съм пораснала. Благодаря на колегите от ТБА и фондация „А`Аскеер“, че създават такъв празник като днешния, за нас. И аз като Мария Райчинова се обяснявам в любов на актьорите от Младежкия театър!“, каза Петя Диманова.

В категория „Моноспектакъл“ отличието взе актьорът Явор Бахаров за „Трима крале“. Статуетката връчи Васил Дуев -Тайг. По думи на Бахаров „моноспектакъл може да се прави с по-малко средства, театърът също може с много малко, но с идея“.

В категорията за водеща женска роля бяха отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева за „Новата танцувална зала“. Статуетката връчиха Гергана Данданова и Тигран Торосян. От името на трите наградени, Кристина Янева благодари на целия екип на „Театър 199“ и отбеляза: „Самият Ивайло Христов ни избра за постановката и сега го е срам“.

Стефка Янорова и Анастасия Ингилизова връчиха статуетката за водеща мъжка роля на Ивайло Христов и Атанас Атанасов за „Последната нощ на Сократ“. „Чудя се какво правим на тази сцена двамата с Ивайло, ако не беше той... благодаря му за партньорството, наистина беше страхотно преживяването с текста на постановката“, каза Атанас Атанасов. „Върви народе възродени, въпреки всичко...“, призова Ивайло Христов.

За най-добър режисьор се съревноваваха Зафир Раджаб за „Албион“, Диана Добрева за „Влюбеният дирижабъл“ и Крис Шарков за „Зимата на червените фенери“. Наградата отиде при Зафир Раджаб за „Албион“. Отличието връчиха Иван Радоев и Гергана Плетньова.

Благодаря на ТБА, на колегите от ТБА и фондацията за наградата! Благодаря на целия екип на постановката на Младежки театър, че ми се довериха, на целия актьорски екип! И си пожелавам за следващия си проект да имам същото безусловно доверие, което получих сега, каза Зафир Раджаб.

Георги Къркеланов отличи с „Аскеер“ за творческа чест актьора Милен Миланов, Нина Пашова и Веселин Ранков, който получи почетен плакет на ТБА.

„Беше много смешно, защото това отличие го пазиха в тайна от мен и до днес не знаех, че ще получа тази награда. На моите години човек премълчава повече, отколкото иска да каже, може би от сенилност, може би от мъдрост. Има и неща, които винаги трябва да се кажат. Не познавам по-достойна професия от актьорската. Театърът е особено място. В него обичаш хората, които не обичаш. Щастлив съм, че получавам награда за творческа чест“, каза Милен Миланов.

„Много е вълнуващо, изненадахте ме. След Милен Миланов нямам какво да кажа, освен - честит празник!“, каза Нина Пашова.

„Помня наградата, която получи Йордан Радичков... Той каза че се чувства като бучка захар в кофа с вода, а аз се чувствам като момче, което се хвърля в морето на Балчик през май, когато водата е студена“, каза Веселин Ранков.

Сред гостите на церемонията бяха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министър-председателят Румен Радев и съпругата му Десислава Радева, министърът на културата Евтим Милошев, заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова–Иванова, заместник-кметът на Столичната община по направление „Култура и туризъм“ Ирина Дакова, генералните директори на БНТ и БНР Милена Милотинова и Милен Митев и директорът на дирекция ЛИК на БТА Антоанета Маркова.

Актьорите, участващи в сценичната постановка на церемонията, на финала по традиция изпяха в хор химна "Върви, народе възродени" пред станалата на крака публика в залата.