Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на Лили Иванова в биографичния филм, който продуцентите Иван и Андрей правят. Новината дойде на събитие, състояло се броени минути след втория концерт в зала „Олимпия“ на най-голямото име в българската поп музика.

Доцева е избрана след 4-месечен кастинг, а снимките на „Лили – любовта е живот“ започват през април 2027 г., съобщи Иван Христов.

„Ще направим всичко, което е по силите ни да създадем наистина един филм, който за пореден път да увековечи великата Лили Иванова. Надяваме се, че българската държава също ще ни подаде ръка и ще ни помогне“, каза продуцентът.

Виолина Доцева беше представена от режисьорката на филма Яна Титова. Тя припомни, че сценарист на лентата ще е Емил Бонев, а оператор – Мартин Балкански.

„Както Лили Иванова няма мечти, тя има цели, така и ние имаме една единствена цел – да представим нейната история толкова вдъхновяваща, толкова лична и емоционална, колкото е, с цялото достойнство, което тя заслужава. Така че ѝ благодарим за тази чест“, каза Яна Титова.

Виолина Доцева е родена на 6 юли 1993 г. През 2015 г. завършва актьорско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Атанас Атанасов. Освен роли в театъра, има записана авторска песен „Спаси ме“ – на R.A.N.D.O.M и Виолина.

Вижте повече за Лили Иванова в следващото видео: