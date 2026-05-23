Понякога една новина идва точно навреме — като студена вода в горещ ден или като съобщение от човек, който ти липсва. Такава беше победата на Дара на "Евровизия" 2026. Актрисата от „Вяра, надежда, любов“ Катерина Борисова описва момента, в който е разбира, че DARA е взела първото място. И ако трябва да сме честни — реакцията ѝ е точно такава, каквато бихме очаквали от човек, който живее в свят на емоции, сцена и светлини: искрена, развълнувана и много човешка.

„Безкрайно щастлива съм, че се разчу за България“

Актрисата не крие радостта си. Не я премерва, не я филтрира, не я подрежда в изречения, които звучат като прессъобщение. Тя просто казва:

„Новината, че Дара спечели Евровизия, ми донесе радост. Безкрайно щастлива съм, че се разчу за България.“

Актрисата се опитва да не не обръща внимание на отрицателните отзиви. Факт е, че такива имаше както при избора на Дара за представител на България, така и след спечелването на музикалния конкурс във Виена.

Тук актрисата казва нещо, което много хора мислят, но малко казват на глас

"По-важно е да помислим, че именно културата е едно от нещата, които могат да прославят страната ни и занапред да впрегнем повече сили да подпомогнем българските артисти. Разбира се не мога да подмина и ясно си давам сметка колко много труд, лишения и липса на сън стоят зад този успех."

Снимка: Евгений Милов

Актрисата от сериала "Вяра, Надежда, Любов" гледала конкурса вкъщи и стискала палци на Дара до последно.

"Не съм компетентна и не мога да обсъждам песента като художествен факт, концентрирам се повече върху крайния резултат, който е повече от радостен. Разчу се за България, която не спира да ражда талантливи и трудолюбиви хора. Силно се надявам тази новина да е радостна за повече от 3 дни!"

Крайният резултат е повече от радостен и не само това. Той е от онези редки, чисти радости, които не се нуждаят от обяснение.

Участието й в подкаста "Малки разговори" гледайте във видеото.