Победата на DARA на „Евровизия“ не остави безразлични и актьорите от хитовия сериал на bTV „Вяра, надежда, любов“. За тях успехът ѝ не е просто музикално събитие, а знак, че талантът и автентичността могат да променят начина, по който светът гледа на младите българи. В думите им има възхищение, но и нещо повече – усещане за обща кауза, за споделена енергия, която надхвърля сцената.

Някои от тях виждат в DARA пример за това как се отстоява себе си, дори когато срещу теб стои съмнение и хейт. Други я наричат „глас на поколението“, защото успява да превърне личната си история в вдъхновение за всички, които мечтаят да бъдат чути. За актьорите от „Вяра, надежда, любов“ DARA е не само победител, а символ на това, че вярата, надеждата и любовта могат да се превърнат в реална сила – когато са истински.

Борис Кръстев за DARA



"Фен съм на Дара преди да напише история. Фен съм, не просто на музиката, а на личността й. Огромна харизма, талант и много много труд, който често остава скрит за масовия зрител. Да оставим настрана всички дивиденти за България, които победата й в "Евровизия" донесе, те са неоспорими. Това, което тя направи, е, че каза “може”. Показа на цяло едно поколение, че начин има, че успехът е възможен. Накара целия свят да погледне към България и го направи не поради, а въпреки. Да, въпреки, защото не можем да си затворим очите какъв хейт се изля срещу нея от знайни и незнайни, горди патриоти, направили вкупом по-малко за страната ни през целия си живот, отколкото Дара успя за една нощ. Дара е герой, другото не ме занимава."

Калоян Трифонов за DARA



"Това е Артист с главно А! Винаги съм знаел, че е много “докосната“ от горе , работил съм дори с нея в нейн клип. Много позитивна, работлива и отговорна!!!!! РЕСПЕКТ! Адски много се радвам за нея! Вкъщи ревахме от щастие! УСПЕХ!!!!!!!"