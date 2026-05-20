Все повече хора развиват меланом и други форми на рак на кожата, а експертите предупреждават, че една от основните причини е прекомерното излагане на слънце и използването на солариуми. С наближаването на сезона на слънчевите бани е добре да се подготвим правилно за последиците, които остават дълго след лятото в ДНК-то ни. Според последните оценки броят на случаите на рак на кожата в Европа може да се увеличи с почти 40 процента до 2050 г.

Дерматолозите предупреждават, че въпреки честите обръщения, много хора все още не използват защитен фактор, когато са изложени на слънце, а някои от тях вярват в опасни митове, свързани със слънчевите бани. Едно от най-често срещаните погрешни схващания е, че солариумите подготвят кожата за лятото.

Специалисти по дерматологична онкология, обяснява, че солариумите не предпазват кожата, а напротив – увеличават риска от увреждане и меланом. Тя посочва, че UV-A лъчите от солариумите проникват дълбоко в кожата, разрушават колагена, ускоряват стареенето и влияят негативно на имунитета на кожата.

Според нея солариумите са класифицирани като канцерогенни и дори еднократно ползване преди 30-годишна възраст може значително да увеличи риска от меланом. Меланомът е най-опасният, но ако бъде открит навреме, шансовете за излекуване са почти пълни.

Лекарите също така предупреждават за дезинформация в социалните мрежи, където често се разпространяват твърдения, че слънцезащитните продукти са вредни. Те подчертават, че кремовете със SPF играят важна роля в защитата на кожата и ДНК клетките от увреждане.

„SPF 15 предпазва от около 93 процента, SPF 30 - около 97 процента, а SPF 50 - около 98 процента от вредните лъчи. Но това не означава, че можете да стоите на слънце по-дълго“, обяснява д-р Ирдина Дрлевич, добавяйки, че кремът трябва да се нанася правилно и да се нанася отново на всеки два часа.

Тя подчертава, че слънчевите изгаряния могат да се появят дори в облачни дни, особено когато облаците са тънки и температурите са високи. Освен това предупреждава, че уврежданията от слънцето, особено тези, преживени в детството, могат да имат трайни последици.

„Колкото повече изгаряния има в ранното детство, толкова по-голям е рискът по-късно в живота. Нашата ДНК помни щетите“, казва лекарят.

Експертите съветват редовни самостоятелни прегледи на кожата и преглед при дерматолог поне веднъж годишно, особено за хора с голям брой бенки или фамилна анамнеза за кожни заболявания. Ранното откриване, казват лекарите, е най-мощното оръжие в борбата срещу меланома.