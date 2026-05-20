По случай осмата си годишнина от сватбата Меган Маркъл изненада феновете с тайни снимки от сватбената церемония, които никой не бе виждал. Но според британската колумнистка Джан Моър този сантиментален жест носи и друго послание – напомняне, че двойката все още не може да се откъсне от кралския си блясък и да запази уединението, уюта и личните си преживявания.

Осем години след сватбата си в параклиса „Сейнт Джордж“ в Уиндзор, херцогинята на Съсекс сподели лични и емоционални кадри от големия ден. На снимките се виждат Хари и Меган - щастливи, влюбени и развълнувани, под звуците на Елтън Джон.

Кралски спомени без кралското семейство

Според Джан Моър факта, че на тези така сантиментални фотоси липсват други членове от кралското семейство не е никак случаен. Подборът на снимките подчертава романтичната страна на събитието, но същевременно избягва официалните семейни портрети, което няма как да не крие по-дълбока символика.

„Не искаме да сме част от институцията“ – но продължават да се възползват от нея

Откакто се отказаха официално от кралските си задължения през 2020 г., Принц Хари и Меган Маркъл многократно критикуваха кралското семейство чрез интервюта, документални филми и дори чрез книгата на Хари.

Въпреки това, всеки техен по-значим публичен проект - от телевизионни продукции до лични публикации, неизменно се опира на интереса към британската корона. Според Моър двойката не може да се откаже от това, което едновременно обвинява и използва за своята популярност.

Носталгия като стратегия?

Публикуването на сватбените снимки съвпада с период, в който общественото внимание към двойката вече не е толкова интензивно, колкото в годините след „Мегзит“. Колумнистката смята, че тези архивни кадри са внимателно подбран инструмент за събуждане на интереса отново – връщане към момента, когато Хари и Меган бяха в центъра на бляскавата модерна приказка. Новите-стари сватбени кадри безспорно предизвикват интерес и примамлива носталгия. За едни те са трогателен поглед към личен момент. За други - поредното доказателство, че връзката на херцога и херцогинята на Съсекс с британската монархия остава неразривна.