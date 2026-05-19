Преди осем години, на 19 май 2018 г., светът застина пред телевизионните екрани, наблюдавайки най-очакваната сватба на годината. Принц Хари и Меган Маркъл се врекоха във вечна вярност в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор.

Животът на херцозите на Съсекс не потръгна обаче по начина, по който всички очакваха. Те се отказаха от изпълнението на кралските си задължения и напуснаха Великобритания. От 2020 г. насам двойката живее с децата си в Калифорния, не общува с английските си роднини, но изглежда не е забравила безгрижните дни в двореца.

По случай годишнината Меган публикува серия невиждани до момента снимки от сватбата. В публикацията си тя не направи любовно признание към съпруга си, нито пък равносметка на съвместния им живот, а лаконично написа: „Преди осем години на този ден“.

Освен традиционните портрети на щастливите младоженци и кадрите от дансинга, на които Меган и Хари танцуват прегърнати, вниманието на интернет потребителите привлече една черно-бяла снимка. На нея е запечатан трогателен момент от подготовката за церемонията: тогавашният принц Чарлз (днес крал Чарлз III) стои до сина си и снаха си.

Мнозина смятат, че този кадър е не просто спомен от събитието. Той напомня за удивителния факт, че именно Чарлз III в онзи ден изпълнява ролята на баща на булката. Меган няма с кого да върви към олтара - нейният баща Томас Маркъл не успял да присъства заради здравословни проблеми. Тогава Хари моли баща си да подкрепи бъдещата му съпруга и Чарлз достойно изпълнява тази мисия. Почитателите са убедени, че макар днес херцогинята да не общува със свекъра си, тя помни подкрепата му в онзи важен ден.

Трябва да се отбележи, че отношенията между Чарлз и Меган са близки още от началото на връзката ѝ с Хари. За разлика от останалите членове на семейството, бъдещият крал веднага харесва увереността и американския дух на снаха си.

Що се отнася до отношенията между Меган и Хари, около кралската двойка от години се носят множество слухове. Говори се дори, че са на ръба на раздяла - но въпреки това те остават заедно и продължават да отглеждат децата си. През годините те преминаха през множество изпитания, които по-скоро укрепват връзката им, отколкото да водят до раздяла.

Бъдещите съпрузи започват да се срещат през юли 2016 г. Година по-късно, през ноември 2017 г. Хари предлага брак на любимата си - коленичейки по време на приготвянето на печено пиле в дома им в Кенсингтън. Пръстенът, който ѝ поднася е обмислен до най-малкия детайл: в центъра - диамант, а отстрани - два камъка от колекцията на принцеса Даяна.

Сватбата на Хари и Меган не е толкова пищна като тази на Уилям и Кейт, но въпреки това е великолепна: рокля Givenchy, църква, хор, изпълняващ „Stand By Me“ и милиони зрители по целия свят.

Проблемите на младото семейство обаче започват почти веднага след сватбата. Съпрузите често се конфронтират с журналисти, факт са и обтегнатите отношения с роднините. В края на 2019 г. Хари и съпругата му вземат шестседмична пауза и заминават за Канада за Коледа. А на 8 януари 2020 г., без дори да предупредят семейството си, обявяват, че се отказват от статута си на висши членове на кралското семейство и искат да живеят в Америка, финансово независими.

Скандалът, който по-късно ще бъде наречен „Мегзит“, разцепва не само институцията на монархията, но и семейните връзки.

Меган и Хари се местят в имение в Монтесито на стойност около 29 милиона долара, където живеят и до днес. И започват живота си „на чисто“. Успяват да подпишат многомилионни договори с Netflix и Spotify. През 2021 г. Меган издава детската книга „The Bench“, а Хари публикува нашумелите си мемоари, в които разкри множество болезнени подробности за конфликтите с брат си Уилям и ролята си в семейството.

Двойката има две деца: 7-годишния син Арчи Харисън и 4-годишната дъщеря Лилибет Даяна.