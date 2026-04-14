Принц Хари и Меган Маркъл поставиха началото на своята обиколка из Австралия, където бяха последно през 2018 година, с изключително важна първа спирка, която носи силно лично послание за принц Хари.

Първата им официална визита беше в Кралската детска болница в Мелбърн - място, което има специално значение за него,тъй като е тясно свързано с покойната му майка, принцеса Даяна. Именно там тя посещава деца и семейства по време на кралската обиколка в Австралия през 1985 година заедно с принц Чарлз.

Спомени, скрити завинаги в сърцето и една значима кауза

По време на посещението си Хари и Меган отделят време за срещи с пациенти, техните семейства и медицинския персонал. Разговарят с децата и дори си правят снимки с тях. Източници ясно подчертават, че визитата носи дълбока символика за принц Хари, който неведнъж е заявявал, че се стреми да продължи хуманитарното наследство на майка си. Да върви по нейните стъпки и да отвори сърцето си, така както тя е правила за хората. „Почитам майка си във всичко, което правя“, споделя Хари, докато е там със своята любима.

Снимка: Getty Images

Меган Маркъл - отново безупречно стилна, всеки детайл е премислен

Меган Маркъл за пореден път успя да впечатли всички със своето стилно облекло. Като истинска класна и елегантна дама, тя се появи в рокля на австралийски дизайнер - добре обмислен детайл в модния тоалет, възприет като знак на уважение към местната модна индустрия и към страната домакин.

Снимка: Getty Images

Това е първото завръщане на херцога и херцогинята на Съсекс в Австралия след тяхната знакова обиколка през 2018 година, когато обявиха, че очакват първото си дете. Настоящото посещение е част от благотворителната инициатива, фокусирана точно върху теми като психично здраве, устойчивост на общностите и социална подкрепа.