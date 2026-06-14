Достатъчно е човек да погледне природата, за да забележи една добре позната закономерност – при много видове именно мъжките индивиди демонстрират впечатляващи физически характеристики или специфично поведение, за да привлекат вниманието на женските. Ярки цветове, пищно оперение, сложни брачни танци и други прояви са често срещани в животинския свят. При хората обаче картината изглежда различна.

Мащабно международно изследване с участието на близо 28 500 души показва, че средно хората определят женските лица като по-привлекателни от мъжките. Резултатите не дават категоричен отговор защо съществува тази разлика в привлекателността между половете, но учените отбелязват, че тенденцията се наблюдава независимо от пола на участниците, културната им принадлежност, географския произход или възрастовата група.

Заключенията са публикувани в научното издание Proceedings of the Royal Society B.

Изследването поставя под въпрос широко разпространеното схващане в еволюционната биология, според което жените са т.нар. „по-привлекателен пол“. Според съавтора на проучването, психолога Евген Василивицки от Института за емпирична естетика „Макс Планк“ в Германия, учените дълго време са приемали тази теза за даденост, без тя да бъде подложена на реална проверка.

„Изследователите приемаха, че жените са по-привлекателният пол и формулираха различни хипотези за еволюционните причини за това. Самото съществуване на подобна разлика обаче никога не беше доказвано по категоричен начин“, посочва той.

Научнопопулярното издание Smithsonian Magazine обръща внимание на резултатите от проучването в свой анализ.

Анализ на над 1,5 милиона оценки

В рамките на изследването екипът на Василивицки анализира повече от 1,5 милиона индивидуални оценки на човешки лица, събрани от 52 вече публикувани научни изследвания, обхващащи 76 държави.

Участниците, сред които жители на САЩ, Германия, Великобритания и Япония, оценявали снимки на реални хора, заснети в анфас с неутрално или естествено изражение.

Освен че женските лица получават по-високи оценки за привлекателност, учените установяват и друга интересна тенденция – жените оценяват лицата на други жени значително по-високо от лицата на мъжете, докато мъжките лица получават сравнително ниски оценки както от жени, така и от мъже.

Какво прави женските лица по-привлекателни?

За да открият причините за тази разлика, учените анализирали структурата на лицата и идентифицирали чертите, които най-често се свързват с женственост и мъжественост.

Според резултатите жените обикновено имат по-закръглени черти на лицето, докато при мъжете формите са по-ъгловати. Анализите показват, че именно тези особености вероятно играят важна роля за разликата в оценките за привлекателност.

Според Василивицки е възможно жените да възприемат лицата на други жени като по-привлекателни, защото са по-чувствителни към естетическата красота и я оценяват по-високо. Той допълва, че самото съзнание на участниците, че техните оценки ще бъдат анализирани от други хора, също може да е оказало влияние върху резултатите.

Не всички учени обаче са убедени, че проучването дава окончателен отговор на въпроса.

Еволюционният биолог Керел Клайснер от Карловия университет в Чехия, който не е участвал в изследването, отбелязва, че местните стандарти за красота също могат да влияят върху оценките.

„Сериозно ограничение на проучването е недостатъчното отчитане на специфичните естетически представи за красота в Африка“, подчертава той.

Според експертите това означава, че ще са необходими допълнителни изследвания, за да се установи доколко резултатите могат да бъдат приложени към всички култури и региони по света.