Дългоочакваният ден най-сетне настъпи – днес започва Световното първенство по футбол 2026! Най-грандиозният Мондиал в историята ще събере 48 отбора, 104 мача и милиони фенове от цял свят, които в следващите седмици ще живеят с всяка победа, всяка драма и всеки гол. Но страстта към футбола далеч не остава само на терена – тя често се пренася и в личния живот.

Футболът е много повече от игра. Той може да повиши настроението, да сближи хората, да създаде незабравими спомени и да предизвика силни емоции – от безкрайна радост до сълзи от разочарование. Според ексклузивно проучване, проведено от компанията за интимни продукти LELO, 80% от феновете вярват в това явление.

Проучването сред повече от 4600 футболни запалянковци показва, че резултатите на любимия отбор могат осезаемо да влияят върху настроението, отношенията и дори романтичния живот на феновете. Близо 32% от анкетираните смятат, че победите на националния им тим оказват положително влияние върху връзката им с партньора, а над 38% признават, че головете и успехите предизвикват силен прилив на адреналин, еуфория и усещане за щастие.

Психолозите отдавна отбелязват, че спортните победи активират същите механизми на удовлетворение и принадлежност, които хората изпитват при други силно емоционални преживявания. Именно затова големите турнири често създават усещане за общност и сплотеност между приятели, семейства и партньори.

Снимка: Reuters

Разбира се, футболната емоция има и своята обратна страна. Почти половината от участниците в проучването споделят, че след тежка загуба на любимия отбор изпитват разочарование, спад в настроението и липса на мотивация. За много фенове поражението не е просто спортен резултат, а лично емоционално преживяване.

Любопитен акцент в изследването е и така нареченият „ефект на бейби бума“. Мнозина вярват, че големите спортни триумфи могат да доведат до увеличаване на раждаемостта няколко месеца по-късно. Макар учените да не са единодушни доколко този феномен е универсален, в различни държави след значими спортни успехи действително са наблюдавани временни демографски колебания.

Снимка: iStock

Световното първенство през 2026 г. е историческо и по друга причина – за първи път в турнира участват 48 национални отбора, а домакини са три държави: САЩ, Канада и Мексико. Очаква се шампионатът да бъде най-гледаният в историята на футбола.