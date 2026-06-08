Докато милиони фенове следят головете им на терена, някои от най-големите звезди на Мондиал 2026 имат не по-малко динамичен живот у дома. От петте деца на Кристиано Роналдо до тримата синове на Лионел Меси – световният футбол е пълен с многодетни бащи, които съчетават кариерата на суперзвезди с отговорностите на голямото семейство.

Роналдо – баща на 5 деца

Португалската звезда Кристиано Роналдо, който държи редица рекорди във футбола, ще играе на шесто световно първенство по футбол, което той обяви, че ще е последно в неговата кариера. Той е и абсолютен рекордьор сред многодетните бащи на Мондиал 2026. Кристиано-младши, близнаците Ева и Матео, Алана Мартина и най-малката Бела Есмералда са петте деца, които футболистът отглежда с настоящата си партньорка Джорджина Родригес. Семейството живее основно в Рияд, Саудитска Арабия, където Роналдо играе за Ал-Насър. Джорджина е биологична майка на Алана и Бела, но отглежда като свои и останалите деца. Въпреки натоварената си кариера, Роналдо често подчертава, че семейството е най-голямата му опора и приоритет извън футбола.

Снимка: Инстаграм

Какъв баща е Роналдо

Въпреки огромното си богатство, Кристиано Роналдо държи децата му да растат с дисциплина. Португалецът насърчава здравословното хранене, спорта и постоянството, а в свои интервюта неведнъж е подчертавал, че успехът идва с много труд. Роналдо често сравнява детството си в Мадейра с живота на децата си днес и признава, че се стреми да ги научи да ценят усилията зад всяко постижение.

Лионел Меси – баща на 3 деца

Капитанът на националния отбор на Аржентина Лионел Меси и съпругата му Антонела Рокуцо имат трима сина - Тиаго (13), Матео (10) и Чиро (8). След раждането на първия си син футболистът признава, че животът му се е променил напълно: „Сега той е на първо място пред всичко останало.“ Аржентинецът винаги е споделял, че семейството му е най-важният приоритет.

Снимка: Инстаграм

Какъв баща е Меси

Въпреки че е една от най-големите футболни звезди в историята, Лионел Меси се стреми да бъде съвсем обикновен баща у дома. В интервю той признава, че поставя правила и ограничения, играе с децата си и държи семейството да живее възможно най-нормално въпреки славата му. Футболистът неведнъж е заявявал, че иска момчетата му сами да изберат своя път в живота, независимо дали той е свързан с футбола или не.

„Вътре в моята къща съм много нормален човек, като всеки друг. Възпитавам децата, поставям им ограничения, играя с тях, говорим си много, както и с жена ми. Водя един съвсем обикновен живот“, заявява Меси в интервю от март 2025 г.

Хари Кейн – баща на 4 деца

Капитанът на Англия Хари Кейн не е само един от най-добрите нападатели в света, но и отдаден баща на четири деца. Заедно със съпругата си Кейти Гудланд, с която са заедно още от ученическите си години, той отглежда двете си дъщери Айви и Вивиан и синовете Луис и Хенри. Въпреки натоварената си кариера и живота под прожекторите, Кейн е известен като семеен човек, който поставя близките си над всичко и рядко пропуска възможност да прекара време с тях.

Снимка: Инстаграм

Какъв баща е Хари Кейн

„Да бъда съпруг и баща е най-важната част от моя живот“, споделя той в интервю. Кейн вярва в силата на личния пример и се стреми да възпитава децата си с ценностите, които са го направили успешен – трудолюбие, дисциплина и постоянство. Според него най-ценните моменти са не футболните рекорди, а времето, прекарано със съпругата му Кейти и четирите им деца.

Неймар – баща на 4 деца

Бразилската звезда Неймар влиза в Мондиал 2026 не само като едно от известните лица, но и като баща на четири деца. Футболистът има син – Дави Лука, и три дъщери – Мейви, Хелена и Мел. До него е моделът и инфлуенсър Бруна Бианкарди, която е майка на две от дъщерите му. След бурни години във връзката им двамата отново са заедно и днес изграждат едно от най-следените футболни семейства в света.

Снимка: Инстаграм

Какъв баща е Неймар

Макар често да попада в светските хроники заради изневери, Неймар показва и една по-различна страна извън терена – тази на отдаден баща. Бразилецът има четири деца и неведнъж е признавал, че раждането на първия му син Дави Лука го е направило по-отговорен. В свои интервюта звездата подчертава, че ролята на бащата е да дава любов, да учи и да закриля детето си, а близките му отношения с децата често намират място и в публикациите му в социалните мрежи.

Един Джеко – баща на 4 деца

Той ще е сред най-възрастните футболисти на Мондиал 2026 – на 40-годишна възраст легендарният нападател ще поведе националния отбор на Босна и Херцеговина, които се класираха за Световното първенство. Той е не само една от големите звезди на Мондиал 2026, но и горд баща на голямо семейство. Заедно със съпругата си Амра Силайджич – модел и актриса, с която са заедно от 2011 г., той отглежда четири деца, 3 дъщери и 1 син: Уна, Дани, Далия и Хана. Амра има и по-голяма дъщеря от предишен брак, която също е част от семейния им живот. Израснал по време на войната в Босна, Джеко често подчертава значението на семейството и остава един от най-земните футболисти сред звездите на световния футбол.

Снимка: Инстаграм

Какъв баща е Един Джеко

Той рядко дава интервюта, в които говори за семейството си. От семейни публикации в социалните мрежи обаче се вижда, че е изключително отдаден на децата си и държи на сплотеното семейство. Самият той е израснал в много трудни условия по време на обсадата на Сараево. Тези преживявания често са посочвани като причина да цени семейството над всичко останало. Освен това Джеко е дългогодишен посланик на UNICEF в Босна и Херцеговина и активно работи с деца, засегнати от последиците на войната, което допълва образа му на човек с подчертано семейни ценности.