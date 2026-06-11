Дилемата за подстригването на косата е вечна в света на женската красота. Всички искат дълга и блестяща коса, но е важно и да е здрава, силна и плътна. Когато стане дума за подстригване, всичко зависи от дължината, структурата, състоянието и начина, по който третирате косата си.
Според професионални фризьори редовното подрязване на краищата помага за поддържане на здравината на косъма, предотвратява накъсването и запазва формата на прическата.
Подстригване или просто подравняване?
Много хора използват термините като синоними, но между тях има разлика.
- Подравняване – премахват се около 2–5 сантиметра от краищата, за да се отстранят цъфтежите и сухите участъци.
- Подстригване – отнема се по-голяма дължина и често се променя формата или стилът на прическата.
Подравняването е подходящо, когато забележите цъфтящи краища, сухота или загуба на формата. По-сериозното подстригване е необходимо при значително увреждане на косата, липса на обем или желание за нова визия.
Колко често според дължината?
Къса коса
Късите прически изискват най-честа поддръжка. Дори няколко седмици растеж могат да променят значително формата на боб, пикси или други структурирани прически.
Препоръчителен интервал: на всеки 6 седмици.
Средно дълга коса
При коса до раменете честотата зависи от текстурата и скоростта на растеж. Ако искате да запазите формата и здравия вид на косата, редовното подравняване е добра идея.
Препоръчителен интервал: на всеки 6–12 седмици.
Дълга коса
При дългата коса основният фактор е състоянието на краищата. Ако косата е здрава и не се накъсва лесно, посещенията във фризьорския салон могат да бъдат по-редки.
Препоръчителен интервал: на всеки 8–12 седмици.
Колко често според типа коса?
Фина коса
Фината коса често показва признаци на увреждане по-бързо и може да изглежда безжизнена, когато краищата се износят.
- Къса фина коса: на всеки 4–6 седмици
- Средно дълга: на всеки 6–8 седмици
- Дълга: на всеки 8–12 седмици
- Гъста коса
Гъстата коса обикновено издържа по-дълго между посещенията при фризьора, особено ако не е силно обработвана с боя или топлинни уреди.
Препоръчителен интервал: на всеки 8–12 седмици.
Къдрава и силно текстурирана коса
Този тип коса е по-склонен към сухота и накъсване. Редовното подрязване помага за запазване на формата на къдриците и предотвратява уврежданията.
Препоръчителен интервал: на всеки 6–8 седмици.
Какво да правите при увредена коса?
Когато косата е силно увредена от изсветляване, химически процедури или прекомерна употреба на преса и маша, специалистите са единодушни: увредените краища трябва да бъдат премахнати. Макар продуктите за грижа да подобряват външния вид на косъма, силно накъсаните и цъфтящи участъци не могат да бъдат възстановени напълно. Затова е важно да се комбинират редовни подстригвания с подходяща грижа у дома.