Дилемата за подстригването на косата е вечна в света на женската красота. Всички искат дълга и блестяща коса, но е важно и да е здрава, силна и плътна. Когато стане дума за подстригване, всичко зависи от дължината, структурата, състоянието и начина, по който третирате косата си.

Според професионални фризьори редовното подрязване на краищата помага за поддържане на здравината на косъма, предотвратява накъсването и запазва формата на прическата.

Подстригване или просто подравняване?

Много хора използват термините като синоними, но между тях има разлика.

Подравняване – премахват се около 2–5 сантиметра от краищата, за да се отстранят цъфтежите и сухите участъци.

– премахват се около 2–5 сантиметра от краищата, за да се отстранят цъфтежите и сухите участъци. Подстригване – отнема се по-голяма дължина и често се променя формата или стилът на прическата.

Подравняването е подходящо, когато забележите цъфтящи краища, сухота или загуба на формата. По-сериозното подстригване е необходимо при значително увреждане на косата, липса на обем или желание за нова визия.

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Колко често според дължината?

Къса коса

Късите прически изискват най-честа поддръжка. Дори няколко седмици растеж могат да променят значително формата на боб, пикси или други структурирани прически.

Препоръчителен интервал: на всеки 6 седмици.

Средно дълга коса

При коса до раменете честотата зависи от текстурата и скоростта на растеж. Ако искате да запазите формата и здравия вид на косата, редовното подравняване е добра идея.

Препоръчителен интервал: на всеки 6–12 седмици.

Дълга коса

При дългата коса основният фактор е състоянието на краищата. Ако косата е здрава и не се накъсва лесно, посещенията във фризьорския салон могат да бъдат по-редки.

Препоръчителен интервал: на всеки 8–12 седмици.

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Колко често според типа коса?

Фина коса

Фината коса често показва признаци на увреждане по-бързо и може да изглежда безжизнена, когато краищата се износят.

Къса фина коса: на всеки 4–6 седмици

Средно дълга: на всеки 6–8 седмици

Дълга: на всеки 8–12 седмици

Гъста коса

Гъстата коса обикновено издържа по-дълго между посещенията при фризьора, особено ако не е силно обработвана с боя или топлинни уреди.

Препоръчителен интервал: на всеки 8–12 седмици.

Къдрава и силно текстурирана коса

Този тип коса е по-склонен към сухота и накъсване. Редовното подрязване помага за запазване на формата на къдриците и предотвратява уврежданията.

Препоръчителен интервал: на всеки 6–8 седмици.

Какво да правите при увредена коса?

Когато косата е силно увредена от изсветляване, химически процедури или прекомерна употреба на преса и маша, специалистите са единодушни: увредените краища трябва да бъдат премахнати. Макар продуктите за грижа да подобряват външния вид на косъма, силно накъсаните и цъфтящи участъци не могат да бъдат възстановени напълно. Затова е важно да се комбинират редовни подстригвания с подходяща грижа у дома.