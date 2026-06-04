Селена Гомес отново успя да привлече вниманието на феновете си, след като показа изцяло нова визия по време на снимките на шестия сезон на хитовия сериал „Only Murders in the Building“. Актрисата и певица се появи с наситено червена коса - трансформация, която предизвика множество коментари и спекулации.

Дръзка промяна на визията, сякаш е друг човек

В поредица от снимки и видеа, публикувани в Инстаграм профила на звездата, Селена Гомес е с къдрава прическа до раменете в топъл червен нюанс. Новият цвят рязко се различава от познатата ѝ тъмнокафява коса и моментално се превърна в тема на разговор сред почитателите ѝ. Звездата сподели кадрите по време на престоя си в Лондон, където в момента се снима новият сезон на популярната криминално-комедийна поредица.

Феновете останаха очаровани

Реакциите не закъсняха. Хиляди фенове заляха публикациите с положителни коментари, определяйки новата визия като една от най-успешните промени във външния вид на актрисата през последните години. Мнозина отбелязаха, че червеният цвят подчертава чертите на лицето ѝ и ѝ придава напълно различно излъчване. Част от последователите ѝ дори призоваха звездата да запази новия цвят и след приключването на снимките.

Истинска промяна или част от ролята?

Въпреки ентусиазма на феновете, мнозина смятат, че става въпрос за временна трансформация, създадена специално за нуждите на сериала. През последните седмици Селена е била забелязвана и с характерната си тъмна коса по време на други публични изяви, което подсказва, че червената прическа вероятно е перука или временна стилизация, свързана със сюжетната линия на новите епизоди.

Снимка: Getty Images

Нов сезон, нова локация

Шестият сезон на „Only Murders in the Building“ ще предложи и друга голяма промяна – част от действието ще се развива в Лондон. Това е първият път, в който историята напуска познатата си нюйоркска среда и пренася героите в британската столица.

Очаква се Селена Гомес отново да си партнира със Стив Мартин и Мартин Шорт, които заедно формират едно от най-харесваните телевизионни триа през последните години.

Не за първи път експериментира с външния си вид

Гомес има история на смели модни и бюти трансформации. През последните години тя нееднократно е изненадвала феновете си с различни прически, дължини и цветове на косата, като често използва временни решения за конкретни проекти или фотосесии. Макар все още да не е потвърдено дали червената коса е постоянна промяна, едно е сигурно – новата визия успя да привлече вниманието и да засили интереса към предстоящия сезон на „Only Murders in the Building“.