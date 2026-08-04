Актьорът с румънски корени Себастиан Стан е станал баща за първи път! Той е посрещнал първото си дете с партньорката си Анабел Уолис, съобщи изданието Bang Premier, позовавайки се на People. Двойката, чието бебе се роди миналия месец, е избрала да запази в тайна подробностите около раждането, а представители на двамата не са отговорили на запитвания за коментар.

Двойката за първи път потвърди публично, че очаква дете, през април, когато Анабел показа бременността си по време на разходка в Ню Йорк. Новината идва в момент на професионален успех за 43-годишния актьор, който наскоро получи признание за ролите си в "A Different Man" и "The Apprentice", в който изигра Доналд Тръмп, а също така участва и в "Thunderbolts" на "Марвел Студиос" - продължение на дългогодишното му превъплъщение в героя Бъки Барнс в кинематографичната вселена на "Марвел".

По-рано тази година Стан говори публично за първи път за предстоящото си бащинство в интервю за Deadline, свързано с новия му филм "Fjord", в който изигра баща, принуден да преосмисли собствената си стойност. Той сподели, че чувства отговорността да бъде добър баща и добър човек, като добави, че на 43-годишна възраст усеща, че тепърва започва да учи много неща в живота.

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Себастиан и Анабел, чиято връзка за първи път беше забелязана през 2022 г., постепенно зачестиха публичните си появи през 2024 г., включително на филмовите фестивали в Берлин и Кан, а актьорът публично призна връзката им по време на речта си при получаването на наградата "Златен глобус" тази година.

Въпреки нарастващото публично внимание Стан многократно е подчертавал желанието си да запази личния си живот възможно най-поверителен, коментирайки трудностите, свързани с това, в предишно интервю за "Vanity Fair". Двойката все още не е разкрила пола, името или точната дата на раждане на детето си.