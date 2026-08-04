Дженифър Лопес се наслаждава на семейна ваканция в Италия, докато се подготвя да изпрати близнаците си в колеж. Музикалната суперзвезда не пропусна да сподели трогателни мигове в социалните мрежи заедно с 18-годишните Макс и Оскар, които скоро започват нова степен в образованието си, пише "Дейли мейл".

Певицата, която споделя децата си с бившия си съпруг Марк Антъни, публикува серия от снимки от съвместното им пътуване с надпис, изразяващ емоцията ѝ от предстоящата раздяла.

Оскар, роден с името Ем, наскоро разкри публично своята трансджендър идентичност, докато се готви да постъпи тази есен в колежа "Сара Лорънс" - елитно училище за хуманитарни науки близо до Ню Йорк.

Лопес наскоро сподели с гордост, че и двамата ѝ близнаци са били приети във всичките пет колежа, за които са кандидатствали, и са получили стипендии за обучение, отбелязвайки усилената им работа през годините, включително предизвикателствата, свързани с хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието.

Изпълнителката сподели още, че периодът е емоционален за нея, тъй като през годините тримата - тя и децата ѝ - са били неразделни, докато други хора са влизали и излизали от живота ѝ. По-рано тази година тя призна и трудностите при писането на прощални послания в годишниците на децата си по повод дипломирането им от гимназия.

С оглед на предстоящата промяна в семейния ѝ живот Лопес наскоро се премести в по-скромно имение в Хидън Хилс, Калифорния, докато продължава да притежава и по-голямото имение, което е било семеен дом с бившия ѝ съпруг Бен Афлек по време на краткия им брак, приключил с развод, финализиран в началото на 2025 г.