Певецът Фил Колинс каза, че е бил на крачка от смъртта през 2024 г. заради здравословни усложнения, предизвикани от злоупотреба с алкохол. Това съобщава „Гардиън“, позовавайки се на интервю на музиканта пред британския вестник „Таймс“.
Фронтменът на Genesis обясни, че в края на 2023 г. е бил приет в швейцарска клиника за лечение на алкохолна зависимост. Първоначално той е бил изписан, но малко след това състоянието му се влошило, което наложило да бъде върнат обратно и настанен в интензивно отделение. Колинс каза, че е прекарал в безсъзнание по-голямата част от втория си престой в болницата.
„Бъбреците ми отказваха, органите ми просто спираха да функционират“, спомня си изпълнителят, цитиран от „Варайъти". „Хората идваха, за да се сбогуват с мен, но аз нямам никакъв спомен от това. Нямах представа какво се случва. Всички се притесняваха, че няма да ме видят никога повече. Всичко можеше да завърши фатално“.
Музикантът допълва, че петте му деца веднага са пристигнали в болницата, подготвени за най-лошото. По думите му в онзи момент ситуацията е била толкова критична, че е трябвало да се вземат решения от рода на това дали да бъде оставен на командно дишане.
„Имах огромен късмет, че се измъкнах. Излишно е да казвам, че оттогава не съм близнал алкохол“, каза Фил Колинс.
През годините световноизвестният музикант винаги е демонстрирал откровеност относно здравословните си проблеми. В началото на 2026 г. той разкри пред Би Би Си 2, че е претърпял пет операции на коляното.
В по-ново интервю за „Би Би Си Брекфаст“ обаче Колинс изрази оптимизъм, отбелязвайки, че в момента се чувства по-здрав, отколкото е бил от доста време насам, и вече сериозно обмисля възможността да се завърне към записите и концертната дейност.
„Бих го обмислил, да. Постоянно си повтарям, че е крайно време да сляза обратно в домашното си студио“, казва още певецът.