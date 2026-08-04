Певецът Фил Колинс каза, че е бил на крачка от смъртта през 2024 г. заради здравословни усложнения, предизвикани от злоупотреба с алкохол. Това съобщава „Гардиън“, позовавайки се на интервю на музиканта пред британския вестник „Таймс“.

Фронтменът на Genesis обясни, че в края на 2023 г. е бил приет в швейцарска клиника за лечение на алкохолна зависимост. Първоначално той е бил изписан, но малко след това състоянието му се влошило, което наложило да бъде върнат обратно и настанен в интензивно отделение. Колинс каза, че е прекарал в безсъзнание по-голямата част от втория си престой в болницата.

„Бъбреците ми отказваха, органите ми просто спираха да функционират“, спомня си изпълнителят, цитиран от „Варайъти". „Хората идваха, за да се сбогуват с мен, но аз нямам никакъв спомен от това. Нямах представа какво се случва. Всички се притесняваха, че няма да ме видят никога повече. Всичко можеше да завърши фатално“.

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Музикантът допълва, че петте му деца веднага са пристигнали в болницата, подготвени за най-лошото. По думите му в онзи момент ситуацията е била толкова критична, че е трябвало да се вземат решения от рода на това дали да бъде оставен на командно дишане.

„Имах огромен късмет, че се измъкнах. Излишно е да казвам, че оттогава не съм близнал алкохол“, каза Фил Колинс.

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През годините световноизвестният музикант винаги е демонстрирал откровеност относно здравословните си проблеми. В началото на 2026 г. той разкри пред Би Би Си 2, че е претърпял пет операции на коляното.

В по-ново интервю за „Би Би Си Брекфаст“ обаче Колинс изрази оптимизъм, отбелязвайки, че в момента се чувства по-здрав, отколкото е бил от доста време насам, и вече сериозно обмисля възможността да се завърне към записите и концертната дейност.

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„Бих го обмислил, да. Постоянно си повтарям, че е крайно време да сляза обратно в домашното си студио“, казва още певецът.