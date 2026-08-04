След дълги години на големия екран и емблематични роли в едни от най-успешните холивудски продукции, Мишел Пфайфър признава, че има намерение да се откаже от киното. Вместо това актрисата предпочита телевизионните продукции.

Нова посока в кариерата

По време на специално събитие, организирано от The Hollywood Reporter и Apple TV+, носителката на множество престижни отличия сподели, че вече не търси главните роли в киното. По думите й работата по телевизионни проекти й носи повече удовлетворение, тъй като позволява по-задълбочено изграждане на персонажите и по-силна екипна динамика. Пфайфър признава, че в последните години все повече се привлича от сериали с богато развити истории и многопластови герои, особено когато в центъра на сюжета стоят силни женски образи.

Защо телевизията я вдъхновява повече?

Актрисата обяснява, че именно телевизионният формат й дава възможност да бъде част от истински ансамбъл, вместо цялата история да се върти около един главен герой. Според нея подобни проекти предлагат по-реалистични и интересни женски образи, което прави работата много по-вълнуваща. Сред последните й телевизионни участия са сериалите „Margo's Got Money Troubles“ и „The Madison“, където играе заедно с впечатляващ актьорски състав.

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Емблематичната актриса не крие, че изпитва особена гордост от работата си по „Margo's Got Money Troubles“. Според нея сериалът разказва емоционална история за човешката устойчивост, надеждата и силата да продължиш напред въпреки трудностите. Ролята й вече й донесе номинация за награда „Еми“, а продукцията беше подновена за втори сезон. Междувременно снимките на втория й сериал – „The Madison" вече са приключили.

Край на една ера, но не и на кариерата

Макар думите й да звучат като сбогуване с главните роли в киното, Мишел Пфайфър не възнамерява да се отказва от актьорската професия. Напротив - тя просто избира различен път, който според нея е по-подходящ за този етап от живота и кариерата й. След десетилетия, в които остави незабравима следа с роли във филми като „Белязания“, „Опасни връзки“, „Приказните момчета Бейкър“ и „Батман се завръща“, звездата изглежда е открила ново творческо вдъхновение именно на малкия екран.