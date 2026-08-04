Никол Кидман изглежда отваря нова страница в личния си живот. Носителката на „Оскар“ беше забелязана за пореден път в компанията на инвеститора Майкъл Райнстейн, което засили още повече слуховете за зараждаща се романтична връзка между двамата. Появата им идва няколко месеца след финализирането на развода на актрисата с кънтри звездата Кийт Ърбан.

Кидман и Райнстейн бяха заснети заедно отново по време на престой в Портофино, Италия, а впоследствие и при среща в Лос Анджелис. Според публикации в американските медии двамата изглеждали спокойни, усмихнати и доста близки, което предизвика множество коментари за възможна нова любов в живота на холивудската звезда. Засега нито Никол Кидман, нито Майкъл Райнстейн са коментирали публично естеството на отношенията си.

Кой е Майкъл Райнстейн и какво знаем за него?

Майкъл Райнстейн е американски предприемач и инвеститор, основател и главен изпълнителен директор на инвестиционната компания Regent. През годините той изгражда успешна кариера в сферата на частните инвестиции и придобиванията на компании, като обикновено избягва публичното внимание. Именно появата му до Никол Кидман постави името му във фокуса на светските медии.

Снимка: Getty Images

Публичаната поява на актрисата и Майкъл идва точно след края на близо две десетилетия брак с Кийт Ърбан. Въпреки раздялата двамата продължават да поддържат добри отношения в името на децата си, а близки до Никол Кидман твърдят, че тя е фокусирана върху семейството и професионалните си ангажименти, като същевременно е готова да даде шанс на нов етап в личния си живот.

Снимка: Getty Images

Засега няма официално потвърждение, че Кидман и Райнстейн са двойка. Независимо от това, съвместните им появи продължават да подхранват интереса на феновете и международните издания, които следят внимателно всяка тяхна стъпка и развитието на отношенията им.