Ирландският музикант, певец и автор на песни Глен Хансард е загинал при катастрофа с мотоциклет в района на Дъблин, съобщи Би Би Си.

Инцидентът е станал на улица „Лоуър Роуд“ в Лукан, западно от ирландската столица. Сигналът до службите за спешна помощ е подаден малко преди 04:30 ч. местно време. По данни на полицията в катастрофата е участвало само едно превозно средство. Властите продължават разследването и призовават свидетели на инцидента да се свържат с полицията.

Снимка: Getty Images

Глен Хансард беше на 56 години. Той е фронтмен на рок групата The Frames и участва във филма The Commitments.

Световна известност му донесе филмът "Веднъж" (Once), за който заедно с чешката певица Маркета Ирглова написва песента Falling Slowly. През 2007 г. композицията печели наградата „Оскар“ за най-добра оригинална песен.

Снимка: Getty Images

Хансард е роден в Дъблин през 1970 г. и започва музикалната си кариера като уличен музикант. Освен в The Frames, той е част и от дуото The Swell Season и издава няколко солови албума. Албумът Didn't He Ramble получава номинация за наградата „Грами“ за най-добър фолк албум през 2016 година, припомня Би Би Си.

Снимка: Getty Images

От агенцията ATC Management, която представлява музиканта, заявиха, че семейството му е „дълбоко шокирано и съкрушено“ от трагичната загуба и е поискало уважение към личното му пространство в този труден момент.

Снимка: Getty Images

В изявлението се отправя и благодарност към екипите на спешната помощ, отзовали се на мястото на произшествието.

Хансард оставя тригодишен син.

Снимка: Getty Images

Почивай в мир, Глен Хансард!