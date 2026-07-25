Режисьорът Чък Ръсел, известен с филми като „Маската“ от 1994 г. и „Кошмари на „Елм стрийт 3: Войни в съня“, е починал в Сан Диего на 74-годишна възраст. Смъртта му беше потвърдена от неговия адвокат, а местната противопожарна служба е реагирала на сигнал за мъж, намерен в безсъзнание в дома му, съобщава TMZ.

Ръсел започва кариерата си като сценарист, като работи също като продуцентски мениджър и асистент-режисьор в независими филмови продукции. Той се запознава с Франк Дарабонт по време на работата си като изпълнителен продуцент на филма „Нощ в ада“, а по-късно двамата продължават да си сътрудничат.

Ръсел пише сценария за филма с Денис Куейд „Дриймскейп“, режисиран от Джоузеф Рубън, след което прави своя режисьорски дебют с „Кошмари на „Елм стрийт 3“ - лента, която помага за възраждането на поредицата, печели повече от първите две части и поставя началото на кариерата на актрисата Патриша Аркет. По-късно режисира и култовия римейк на „Капката“.

Снимка: Getty Images

За блокбъстъра „Маската“ от 1994 г. Ръсел избира актрисата Камерън Диас за първата ѝ филмова роля и превръща Джим Кери в разпознаваемо име. Филмът получава номинация за „Оскар“ за визуални ефекти.

Сред следващите му режисьорски проекти са „Заличителят“ с Арнолд Шварценегер и „Кралят на скорпионите“ - лентата, донесла на Дуейн Джонсън първата му главна роля. След няколкогодишна пауза Ръсел се завръща с „Аз съм гняв“ с участието на Джон Траволта, индийския екшън приключенски филм „Джънгли“ и „Парадайз сити“ с Брус Уилис и Траволта.

Снимка: Getty Images

През 2024 г. режисира римейк на „Уичборд“ и по това време споделя пред Variety, че изпълнителите трябва да „очовечат“ ролите си - независимо дали са в екшън, комедия или драма - като режисьорът трябва да вникне в личността на актьорите, за да я пренесе автентично в изпълненията им, пише още БГНЕС.

Наскоро Ръсел обяви две нови продукции чрез своята компания за изкуствен интелект „Ньоморфик“ („Neumorphic“) - „Хиперия“ и „Б“, които според компанията са създадени с помощта на генеративен изкуствен интелект през целия производствен процес.