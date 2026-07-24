Крис Ан Афлек, майката на носителите на "Оскар" Бен Афлек и Кейси Афлек, е починала на 83-годишна възраст. Тя си е отишла на 2 юни след кратка битка с рак на панкреаса, съобщава The Hollywood Reporter, цитиран от списание „Пийпъл“.
Крис получава тежката диагноза през декември, когато лекарите ѝ дават едва шест месеца живот. Едно от най-съкровените ѝ желания било да присъства на завършването на гимназия на своя внук Атикус. Тя успява да го изпълни – присъства на церемонията със семейството си на 31 май, само два дни преди смъртта си.
Учител и активист за граждански права
Крис е родена с името Кристофър Ан Болд в Ню Йорк през декември 1942 г. Завършва Харвардския университет и посвещава 35 години от живота си на работата като учител в държавни училища. Пенсионира се през 2008 г.
Вдъхновена от своя втори баща Сам, тя се ангажира активно с борбата за граждански права. През 1964 г. преподава в курсове по ограмотяване в Мисисипи като част от кампанията „Лято на свободата“.
Обществената ѝ дейност продължава и след пенсионирането. Крис участва в кампанията на Барак Обама, става организатор в движение за справедлив достъп до вода в Палестина и е част от ръководството на екологичния проект Sustainable Cape в Труро, Масачузетс.
Майката, която поставя началото на кариерата на Бен Афлек
Крис е омъжена за Тимъти Афлек, от когото има двама синове – Бен, роден през 1972 г., и Кейси, появил се на бял свят през 1975 г. Двамата се развеждат, когато Бен е на около 12 години.
Тя подкрепя актьорските амбиции на синовете си още от самото начало. Именно Крис помага на Бен да направи първите си стъпки пред камерата, като го свързва с кастинг режисьорката Пати Колинс, с която живели в една стая по време на следването си в Харвард.
„Започнах да играя като дете по силата на някаква случайност. Приятелка на майка ми беше кастинг режисьор и всичко започна по-скоро на шега“, разказва Бен Афлек пред Parade през 2007 г.
Няколко малки роли му дават възможност да продължи по този път, ако пожелае, и той решава да се възползва от нея. Кейси също е споделял, че майка им винаги е подкрепяла изключително много прохождащите им актьорски кариери.
До сина си в най-важния момент
Крис придружава Бен Афлек на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 1998 г., когато той и Мат Деймън са номинирани за сценария на „Добрият Уил Хънтинг“. Деймън също пристига със своята майка.
След като двамата печелят отличието, първите хора, които прегръщат, са именно техните майки.
„Седяхме до тях, спечелихме и ги прегърнахме. Спомням си как всички превърнаха това в голяма сензация, сякаш беше нещо необичайно“, разказва Бен пред Vanity Fair през 2023 г.
„Нямаше кого другиго да заведем. Разбира се, че майките ни щяха да бъдат с нас. Всичко беше напълно искрено“, допълва той.
По-късно и двамата ѝ синове постигат големи успехи в Холивуд. Бен печели втория си „Оскар“ през 2013 г., когато продуцираният от него филм „Арго“ е обявен за най-добър филм. Кейси получава наградата за най-добър актьор през 2017 г. за ролята си в „Манчестър до морето“.
Последното ѝ желание
Крис има петима внуци от двамата си синове – Индиана, Вайълет, Атикус, Фин и Сам. След поставянето на диагнозата най-голямото ѝ желание било да види как Атикус завършва гимназия.
Тя не само подкрепяла постиженията на своите деца и внуци, но насърчавала и обществената им ангажираност. Крис посещавала всички събития на ученическата активистка организация, в която участва една от внучките ѝ, и си водела записки по време на срещите.
„Крис с право се гордееше с постиженията на своите наследници, но най-голяма радост ѝ носеше, когато те поставяха под въпрос авторитетите, противопоставяха им се или умело ги предизвикваха“, се посочва в нейния некролог.