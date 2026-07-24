Крис Ан Афлек, майката на носителите на "Оскар" Бен Афлек и Кейси Афлек, е починала на 83-годишна възраст. Тя си е отишла на 2 юни след кратка битка с рак на панкреаса, съобщава The Hollywood Reporter, цитиран от списание „Пийпъл“.

Крис получава тежката диагноза през декември, когато лекарите ѝ дават едва шест месеца живот. Едно от най-съкровените ѝ желания било да присъства на завършването на гимназия на своя внук Атикус. Тя успява да го изпълни – присъства на церемонията със семейството си на 31 май, само два дни преди смъртта си.

Учител и активист за граждански права

Крис е родена с името Кристофър Ан Болд в Ню Йорк през декември 1942 г. Завършва Харвардския университет и посвещава 35 години от живота си на работата като учител в държавни училища. Пенсионира се през 2008 г.

Вдъхновена от своя втори баща Сам, тя се ангажира активно с борбата за граждански права. През 1964 г. преподава в курсове по ограмотяване в Мисисипи като част от кампанията „Лято на свободата“.

Обществената ѝ дейност продължава и след пенсионирането. Крис участва в кампанията на Барак Обама, става организатор в движение за справедлив достъп до вода в Палестина и е част от ръководството на екологичния проект Sustainable Cape в Труро, Масачузетс.

Майката, която поставя началото на кариерата на Бен Афлек

Крис е омъжена за Тимъти Афлек, от когото има двама синове – Бен, роден през 1972 г., и Кейси, появил се на бял свят през 1975 г. Двамата се развеждат, когато Бен е на около 12 години.

Тя подкрепя актьорските амбиции на синовете си още от самото начало. Именно Крис помага на Бен да направи първите си стъпки пред камерата, като го свързва с кастинг режисьорката Пати Колинс, с която живели в една стая по време на следването си в Харвард.

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„Започнах да играя като дете по силата на някаква случайност. Приятелка на майка ми беше кастинг режисьор и всичко започна по-скоро на шега“, разказва Бен Афлек пред Parade през 2007 г.

Няколко малки роли му дават възможност да продължи по този път, ако пожелае, и той решава да се възползва от нея. Кейси също е споделял, че майка им винаги е подкрепяла изключително много прохождащите им актьорски кариери.

До сина си в най-важния момент

Крис придружава Бен Афлек на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 1998 г., когато той и Мат Деймън са номинирани за сценария на „Добрият Уил Хънтинг“. Деймън също пристига със своята майка.

След като двамата печелят отличието, първите хора, които прегръщат, са именно техните майки.

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„Седяхме до тях, спечелихме и ги прегърнахме. Спомням си как всички превърнаха това в голяма сензация, сякаш беше нещо необичайно“, разказва Бен пред Vanity Fair през 2023 г.

„Нямаше кого другиго да заведем. Разбира се, че майките ни щяха да бъдат с нас. Всичко беше напълно искрено“, допълва той.

По-късно и двамата ѝ синове постигат големи успехи в Холивуд. Бен печели втория си „Оскар“ през 2013 г., когато продуцираният от него филм „Арго“ е обявен за най-добър филм. Кейси получава наградата за най-добър актьор през 2017 г. за ролята си в „Манчестър до морето“.

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Последното ѝ желание

Крис има петима внуци от двамата си синове – Индиана, Вайълет, Атикус, Фин и Сам. След поставянето на диагнозата най-голямото ѝ желание било да види как Атикус завършва гимназия.

Тя не само подкрепяла постиженията на своите деца и внуци, но насърчавала и обществената им ангажираност. Крис посещавала всички събития на ученическата активистка организация, в която участва една от внучките ѝ, и си водела записки по време на срещите.

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„Крис с право се гордееше с постиженията на своите наследници, но най-голяма радост ѝ носеше, когато те поставяха под въпрос авторитетите, противопоставяха им се или умело ги предизвикваха“, се посочва в нейния некролог.