Комедийният актьор Конан О'Брайън ще бъде водещ на церемонията на наградите „Оскар“ и през 2027-ма за трета поредна година, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от телевизия „Ей Би Си".

Бившият водещ на късно вечерно токшоу събра положителни отзиви и помогна за повишаването на зрителския интерес към наградите „Оскар" след рекордно ниския интерес към провеждането на церемонията в периода на пандемията от КОВИД-19, отбелязва Ройтерс.

Телевизионното излъчване на наградите „Оскар“ отбеляза петгодишен връх по гледаемост през 2025 г., привличайки 19,7 милиона зрители, когато О'Брайън беше водещ за първи път.

Според данни за рейтингите от „Нилсен" обаче, тази година, когато комикът отново бе водещ на наградите „Оскар", аудиторията е спаднала до 17,9 милиона, допълва Ройтерс.

Телевизия „Ей Би Си" обяви завръщането на комедийния актьор по време на презентация на „Уолт Дисни" пред рекламодатели в Ню Йорк. „Уолт Дисни" притежава „Ей Би Си" и „Хулу", които ще излъчат на живо следващата церемония по връчването на наградите „Оскар“ през март 2027 г.

63-годишният Конан О'Брайън, носител на награда „Еми“, е популярен като водещ на вечерните токшоута Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien и Conan. В момента той води туристическото шоу Conan O'Brien Must Go по HBO Max и подкаста Conan O'Brien Needs a Friend.

Гледаемостта на церемониите по връчване на наградите „Оскар“ спада от години, тъй като телевизионната аудитория се пренасочи към стрийминг платформи и социални медии, отбелязва Ройтерс. Церемонията за връчването на призовете достигна най-ниската си точка през 2021 г. с приблизително 9,5 милиона зрители, припомня агенцията.

