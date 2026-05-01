Статуетката „Оскар“ на Павел Таланкин за филма „Г-н Никой срещу Путин“ е изчезнала, след като служители на летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк му отказали да се качи на борда с нея, тъй като преценили, че може да бъде използвана като оръжие, съобщава Deadline.

Таланкин - сърежисьор и главен герой на отличения с награда за най-добър документален филм, разказа пред Deadline, че е летял с „Оскар“-а поне дузина пъти, откакто го е получил през март, и досега никога не е имал проблеми. При проверка на сигурността в Терминал 1 в сряда обаче служител на Американската агенция за транспортна сигурност (TSA) му заявил, че не може да вземе статуетката на борда, тъй като тя тежи 3,8 кг. и е опасна.

„Напълно неразбираемо е как сметнаха „Оскар“-а за оръжие“, коментира Таланкин пред Deadline от Франкфурт, Германия, където е пристигнал в четвъртък сутринта с полет на „Луфтханза“. По думите му при предишни пътувания с различни авиокомпании винаги е носил наградата в салона без никакви затруднения, пише БТА.

Снимка: Getty Images

Таланкин допълва, че извикан на място служител на „Луфтханза“ предложил да придружи режисьора до изхода и да пази статуетката по време на полета, но представител на летищната сигурност отхвърлил предложението. Друга идея — „Оскар“-ът да бъде съхраняван в пилотската кабина, също не била приета.

В крайна сметка на Таланкин било наредено да чекира статуетката в багажното отделение. Тъй като не разполагал с твърд куфар, авиокомпанията му предоставила картонена кутия. Двама служители на „Луфтханза“ увили „Оскар“-а в балончесто фолио, поставили етикет и го изпратили за транспортиране.

При пристигането си във Франкфурт обаче Таланкин установил, че кутията липсва.

„Павел ми се обади тази сутрин от Франкфурт и каза, че след полета с „Луфтханза“ статуетката я няма — изгубена е“, заяви изпълнителният продуцент на наградения филм Робин Хесман. „Той има номер на разписка за кутията, но тя не може да бъде открита.“

По-късно същия ден „Луфтханза“ разпространи изявление, в което се казва: „Дълбоко съжаляваме за тази ситуация. Нашият екип разглежда случая с най-голямо внимание и спешност и провеждаме цялостно вътрешно търсене, за да гарантираме, че „Оскар“-ът ще бъде намерен и върнат възможно най-скоро.“

Според информация на Deadline, в редки случаи, когато награда „Оскар“ бъде изгубена или сериозно повредена, носителите ѝ могат да се обърнат към Академията за кинематографични изкуства и науки с искане за изработване на заместваща статуетка.

НАМЕРЕНА!

Впоследствие германската авиокомпания „Луфтханза“ съобщи в петък, че е открила статуетка „Оскар“, принадлежаща на руския режисьор Павел Таланкин, изгубена по време на полет от Ню Йорк до Франкфурт, предаде АФП.

„Можем да потвърдим, че статуетката „Оскар“ вече е в наше притежание във Франкфурт“, заявиха от „Луфтханза“ в съобщение, като добавиха, че вече са в контакт с Павел Таланкин, за да му я предадат лично във възможно най-кратък срок. Компанията не разкри подробности около намирането на престижното отличие.