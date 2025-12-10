Тайните синове на Владимир Путин са разкрити в нови публикувани снимки, като на кадрите се вижда децата да тренират за гимнастици - точно като майка си Алина Кабаева, пише „Ню Йорк Поуст“.

Снимки и видео, изнесени тайно от Русия и споделени с американското издание, показват 10-годишния Иван и 6-годишния Владимир-младши по време на гимнастическо събитие, ръководено от любовницата на президента – олимпийската шампионка .

Момчето, за което се твърди, че се казва Иван, е интервюирано и говори за "невероятните" гимнастически движения, които е научило от олимпийските шампиони Алексей Немов, Евгения Канаева и Тагир Хайбулаев във видеоклип, получен и публикуван от рускоезичния онлайн канал OSINT Bees.

„Наистина съжалявам, че това се случва“: Телевизионен екип хвана дъщерята на Путин Луиза Розова в Париж (ВИДЕО)

Счита се, че видеото е заснето през януари 2025 г., след като Кабаева организира събитие с прочутите спортисти, които да проведат майсторски класове за синовете ѝ в академията, управлява от нея и носеща нейното име.

Яростно пазени в тайна синове

Путин яростно пази в тайна предполагаемите си деца и ги държи в изолация - от страх, че може да бъдат убити, пише още „Поуст“. Казва се, че момчетата и майка им живеят изключително усамотен живот в силно охраняван комплекс в горските райони на Валдай, разположен северозападно от Москва.

Момчетата също така използват фамилията Спиридонов, според записите от гимнастическите събития, допълва „Ню Йорк Поуст“.

Жената до Путин стана треньор на руските гимнастички

„Информация за [Кабаева] и нейните деца е изтрита от държавните бази данни, на момчетата е дадена прикриваща фамилия - Спиридонов, а цялата територия около жилище на семейството във Валдай е строго охранявана“, пишат журналистите Роман Баданин и Михаил Рубин.

Снимка: Getty Images

Спиридонов е първото име на дядото по бащина линия на Путин - Спиридон Путин, който е живял от 1879 до 1965 г.

Най-самотното момче в Русия

Антикремълският Телеграм канал VChK-OGPU публикува през април първите снимки, за които се твърди, че са на Иван, описвайки го като „най-самотното момче в Русия“.

Каналът тогава написа: „Иван е в отбор от момчета гимнастици… Той участва в голямо съчетание, наречено „Лезгинка“ по време на фестивал, организиран от майка му.“

Робърт Редфорд и още шест мъже, които се разведоха след дълги години брак (ВИДЕО)

Снимки показват също как е с отбора си на събитието ALINA 2023 - кръстен на майка му Алина Кабаева.

„От многобройните снимки на спортния отбор, за който Иван се състезава, може да се види, че един от членовете не е обикновено момче“, твърди каналът.

Съобщение, публикувано от клуба на Иван, гласи, че техните гимнастици са показали „отлично ниво на подготовка и способност да работят в екип“.

„Часовете тренировки и репетиции не бяха напразни! Гордеем се!“, гласи още съобщението.

Други снимки показват светлокосия Владимир-младши с неговия отбор по бойни изкуства и как получава медал.

Путин и Кабаева – 17 години заедно

Путин и 41-годишната Кабаева са заедно поне от 2008 г., но никога публично не са признали предполагаемата си 17-годишна връзка. Едно от руските издания, което спекулираше по темата, беше закрито малко след това, а държавните медии имаха забрана да споменават каквито и да е връзки между двамата.

Снимка: Getty Images

Барби за Путин: Тя ли е новата любовница на руския президент? (СНИМКИ)

Публично достъпните снимки на момчетата, които сега се разпространяват онлайн, за първи път се появяват в книгата „Самият цар“, написана от Баданин и Рубин.

Путин има три дъщери?

Баданин по-рано защити решението на авторите да разкрият имената и снимките на децата на Путин „защото той е президент на страната“.

„Путин е изцяло за лицемерието. Единственото нещо, което не се е променило в него, е неговото лицемерие, или, както ФСБ го нарича, "прикриваща история", каза той, когато книгата беше публикувана по-рано тази година.

Снимка: Getty Images

73-годишният Путин има две „официални“ дъщери - Мария Воронцова (40 г.) и Катерина Тихонова (39 г.) от първата си съпруга - бившата стюардеса на „Аерофлот“ Людмила Путин, с която се разведе след почти 30-годишен брак през 2013 г.

Путин има и предполагаемо извънбрачно дете - 22-годишната Елизавета Руднова, родена като Елизавета Кривоногих, която също използва псевдонима Луиза Росова. Тя живее в Париж, където миналата седмица беше конфронтирана от украински журналист, който ѝ каза, че Путин е отговорен за смъртта на брат му.

„Какво общо има това с мен?“, попита Руднова.

Репортерът отговори: „Е, той е баща ти. Най-малкото можеш да му се обадиш веднага и да му кажеш: „Татко, спри да обстрелваш Киев’.“

Спортната кариера на Алина Кабаева

Започва да тренира художествена гимнастика в Ташкент на възраст от 3,5 години и прави първите си стъпки в спортното дружество „Трудови резерви“. Майката Любов Михайловна иска дъщеря й сериозно да се занимава с фигурно пързаляне или художествена гимнастика. В Узбекистан няма силни школи по фигурно пързаляне, така че изборът пада върху художествената гимнастика. Първите треньори на Кабаева са А. Малкина и Е. Тарасова. В Казахстан Кабаева учи с треньор Лариса Никитина.

Снимка: Getty Images

На 11-годишна възраст, за да развие напълно атлетичния си потенциал, Кабаева и майка й се преместват в Москва, за да тренира с Ирина Винер. Новият наставник веднага поставя условие: да отслабне (според гимнастическите стандарти Кабаева е склонна към пълнота). От 1995 г. Кабаева тренира с Винер. Тя играе за руския национален отбор от 1996 г.

Алина Кабаева: Това е най-срамната страница в историята на спорта

Две години след като започва да играе за националния отбор на Русия, на 15-годишна възраст, тя печели Европейското първенство (1998 г.), а впоследствие става абсолютна европейска шампионка още четири пъти. През 1999 г. тя печели Световното първенство. Любимите упражнения са с лента и бухалки. Коронният елемент е пирует. В миниатюрата „Кармен” от Жорж Бизе Кабаева интерпретира образа си като жена, „която си играе с мъжете”.

Снимка: Getty Images

Олимпиада в Сидни през 2000 г.

Показвайки най-добри резултати във финалите в упражнения с въже, топка и лента, Кабаева прави сериозна грешка при изпълнение с обръч (той се търкулва от тепиха), показва 9-ти резултат от 10 финалисти и в крайна сметка заема трето място.

Снимка: Getty Images

Жерар Депардийо осъди

Олимпиада в Атина през 2004 г.

Кабаева отново е фаворитка, като този път заема първо място - пред Ирина Чащина и Анна Бесонова от Украйна. Във финала Кабаева показва най-добри резултати в упражненията с топка, бухалки и лента, а в упражнението с обръч губи само от Чащина.

Снимка: Getty Images

Допинг скандал

През 2001 г. лидерите на световната художествена гимнастика, рускините Алина Кабаева и Ирина Чащина, са заловени с фуроземид, в резултат на което и двете са дисквалифицирани за две години. Спортистите са лишени от всички награди от Игрите на добра воля и Световното първенство през 2001 г. От август 2001 г. до август 2002 г. гимнастичките нямат право да участват в никакви състезания.

Снимка: Getty Images

Втората година дисквалификация е дадена условно, тоест спортистите са допуснати да се състезават в официални турнири, но върху тях е установен най-строг контрол. Първото международно състезание след забраната е Европейското първенство по художествена гимнастика през 2002 г., където Кабаева заема 1-во място в индивидуалния многобой.

Алина Кабаева приключва спортната си кариера през 2007 г.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK 