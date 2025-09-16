Робърт Редфорд и още шест мъже, които се разведоха след дълги години брак (ВИДЕО)

Легендата на Холивуд, Робърт Редфорд, почина на 16 септември, на 89 години, в дома си в Юта. Животът му премина през иконични роли на екрана и зад камера – актьор, режисьор, продуцент и основател на престижния кинофестивал Sundance. Сега светът се сбогува с една от най-влиятелните фигури в киното.

Известен е с главните си роли в „Буч Касиди и Сънданс Кид“ и „Цялото президентско войнство“, Редфорд режисира и награждавани филми като „Обикновени хора“ и „Тъй тече река“.

Кои са дългогодишните звездни бракове, приключили с развод?

Робърт Редфорд и Лола Ван Вагенен

Макар също да е световна звезда, Робърт Редфорд има значително по-кротък семеен живот от предшествениците му в списъка.

Лола е само на 19, когато прекъсва образованието си, за да се ожени за Редфорд. Първото им дете се ражда година по-късно (през 1959 г.), но издъхва едва 2 месеца след това от синдрома на внезапна детска смърт.

Двамата имат още 3 деца - две момичета и момче. През 2020 г. синът им изгуби битката с рака на 58-годишна възраст.

Редфорд и Лола се развеждат през 1985 г., след 27-годишен брак. Те имат общо 7 внуци.

Бил и Мелинда Гейтс

В началото на май 2021 г. те шокираха света, обявявайки развода си.

Двамата имат връзка от 34 години, женени са от 27, имат три деца, собствена фондация и имение, разпростиращо се на 6000 кв. м. Все още ни предстои да научим причината за раздялата им - твърди се, че Мелинда се е срещала с бракоразводни адвокати още през 2019 г., когато стана ясно, че Гейтс се е познавал с Джефри Епстийн.

Междувременно обаче можем да си прпомним други популярни двойки, които са тръгнали по различни пътища след дългогодишно съжителство.

Арнолд Шварценегер и Мария Шрайвър

През 1977 г., преди още да е станал световна звезда с "Конан Варваринът", Шварценегер среща племенницата на Джон Кенеди - Мария, по време на турнир по тенис. Арнолд се среща с нея в продължение на година, като не приключва и връзката си с фризьорката Сю Морей, която е срещнал само месец преди Шрайвър. В един момент обаче именитата наследница не издържа и го поставя пред ултиматум: "Или аз, или тя!".



Двамата се женят на 26 април, 1986 г. и имат 4 деца.

На 9 май 2011 г. Шрайвър напуска общия им дом в Лос Анджелис. След 25-годишен брак двамата обявяват развода си - Мария е разбрала, че Шварценегер има извънбрачен син от камериерка в дома им.

Момчето е на 14 към този момент, а бременноста на майка му е съвпадала с бремеността на Мария с първото ѝ дете - двете се раждат с разлика от само 5 дни през 1997 г.

Днес Шварценегер се среща с терапевтката Хедър Мълиган, която е с 27 години по-млада от него.

Антъни Хопкинс и Дженифър Линтън

Чудовището от "Мълчанието на агнетата" Антъни Хопкинс е бил чудовище и в истинския живот - поне преди да срещне втората си съпруга Дженифър Линтън.

Двамата се запознават на летище, на което Линтън идва да го вземе, защото актьорът е изпуснал полета си. Тогава той все още е женен за първата си съпруга, но въпреки това започва връзка с Дженифър. И не спира връзката си с алкохола: "Пиех като звяр през 70-те.", спомня си той онези дни.

С помощта на Дженифър обаче Хопкинс скоро се избавя от вредния си навик - и така до ден-днешен.

Въпреки, че тя му помага да пребори зависимостта, той не спира с изневерите и двамата се развеждат през 2002 г. след 29-годишен брак.

Двойката няма деца.

Хопкинс има само една дъщеря, от първия си брак, с която не поддържа връзка. На въпроса дали има внуци той отговаря: "Представа си нямам. Хората се разделят, семейства се разпадат и това е, всеки продължава по пътя си. Всеки си решава сам. Мен не ме интересува".

Клинт Истууд и Маги Джонсън

Още един холивудски плейбой с дългогодишен брак - Клинт Истууд.

Той се запознава с Маги Джонсън на сляпа среща през пролетта на 1953 г. Двамата започват развода си 25 години по-късно (1978 г.), но той е финализиран едва през 1984 г. Още в първата година на отношенията им на Клинт му се ражда дъщеря, която бива осиновена от семейство в Сиатъл, а личността на биологическата ѝ майка е неизвестна до днес.

По време на брака си Клинт не спира с аферите и през 1964 г. му се ражда дъщеря от каскадьорката Роксана Тунис. Формално Маги няма нищо против такъв тип свободни отношения и дори ражда две деца на звездата от "Добрия, лошия и злия".

Още през 1975 г. (преди да започне развода му с Маги) Клинт заживява отделно с актрисата Сондра Лок. Те остават заедно в продължение на 14 години, но Лок така и не прекратява брака си с актьора Гордън Андерсън.

Харисън Форд и Мелинда Матисън

Мелинда Матисън е втората съпруга на Харисън Форд. Двамата са заедно от 1983 до 2004 (21 години). Последните 4 от тях обаче те живеят разделени, а през 2002 г. Форд се запознава със сегашната си съпруга Калиста Флокхарт ("Али Макбийл").

Те имат две деца. Мелинда умира на 65-годишна възраст през 2015 година от рак.

Джеф Безос и Макензи Скот

Бил Гейтс и Джеф Безос постоянно се надпреварват кой ще прекара повече време на върха на класацията за най-богат човека в света. Създателят на "Амазон" обикновено лидира (притежава на 180 млрд. долара), но той изпреварва Гейтс и в друго - развежда се още през 2019 г.

Джеф и съпругата му Макензи съобщават намерението си да приключат официално отношенията си "след дълъг период, в който не живеем заедно" в Туитър - също като Бил и Мелинда.

Двамата имат 4 деца (трима синове и дъщеря, която осиновяват в Китай).

След развода им Макензи получава 25% от акциите на "Амазон", а днес богатството ѝ се оценява на 61 млрд. долара, което я прави третата най-богата жена в света.

Владимир Путин и Людмила Шкребнева

И говорейки за големи пари, не може да не стане дума и за голяма политика.

Президентът на Русия Владимир Путин се жени за Людмила Шкребнева на 28 юли 1983 година и, в общи линии, това е единственото, което е сигурно за брака им.

Имат две дъщери - Мария, родена в Ленинград, и Екатерина, родена в Дрезден, където семейството е живяло от 1985 г. до 1990 г.

Откакто Путин встъпва в длъжност като президент на Русия (2000 г.) информацията за Людмила става все по-оскъдна и тя изключително рядко се появява до съпруга си на официални събития.

След многобройни слухове за негова връзка с балерината Алина Кабаева, през 2013 г. Путин и Людмила обявяват публично, че се разделят.

Краят на 30-годишния им брак Людмила обяснява така: "Това е общо решение. Бракът ни приключва, защото ние практически не прекарваме време заедно. Владимир Владимирович постоянно е зает с работата си, децата ни пораснаха и имат собствен живот, всеки върви по собствения си път. Освен това аз не обичам публичността, това ме уморява."

