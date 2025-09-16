Легендарният актьор, режисьор и създател на кинофестивала „Sundance“, Робърт Редфорд, е починал на 89 години. Новината беше съобщена тази сутрин чрез официално изявление от неговия пиар екип, позовавайки се на The New York Times.

В изявлението се посочва, че Редфорд е починал „в съня си“ в дома си близо до Прoво, Юта. Подробности за причината за кончината все още няма.

Робърт Редфорд, роден на 18 август 1936 г. в Санта Моника, Калифорния. Женен е два пъти. 

Любовта в живота на Робърт Редфорд

Робърт Редфорд винаги е пазил личния си живот по-скоро далеч от светлините на прожекторите. Въпреки това любовта играе централна роля в неговата история.

През 1958 г. той се жени за Лола Ван Вагенен – студентка по история, която среща в Лос Анджелис. Бракът им продължава близо 30 години, преди да се разделят през 1985 г. Двамата имат четири деца:

  • Скот, който умира малко след раждането си
  • Шауна
  • Джеймс, който също си отива през  2020 г.
  • Ейми.

Новата му голяма любов идва години по-късно. През 1996 г. Редфорд среща германската художничка Сибиле Загагерс. Тя става негова спътница и партньор в живота за повече от две десетилетия. През 2009 г. двамата се женят в частна церемония. В интервюта актьорът често е наричал този брак „ново начало“, като е подчертавал, че връзката им е изградена върху простички неща – доверие, приятелство и любов, която не е помрачена от славата му.

Професионален път 

  • Той има над 60 роли в киното и телевизията.
  • Известен е с класики като „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ от 1969 г., „The Sting“ от 1973 г., „All the President’s Men“ от 1976 г., „Out of Africa“ от 1985 г.
  • Има „Оскар“ за най-добър режисьор през 1981 г. за филма „Ordinary People“.
  • Има и други номинации за „Оскар“ като режисьор на „Quiz Show“ от 1994 г. и за актьор в „The Sting“ от 1973 г.
  • Основател е  на организация за подкрепа на независимото кино.
  • Създава Sundance Film Festival – най-големият фестивал за независимо кино в света, стартирал през 1985 г.
  • Той подкрепя проекти за опазване на климата, природата и социалната справедливост.
  • Има най-високото гражданско отличие в САЩ, връчено му през 2016 г. от президента Барак Обама.
  • Награди „Златен глобус“ – носител на няколко отличия, включително за цялостен принос.

