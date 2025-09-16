Легендарният актьор, режисьор и създател на кинофестивала „Sundance“, Робърт Редфорд, е починал на 89 години. Новината беше съобщена тази сутрин чрез официално изявление от неговия пиар екип, позовавайки се на The New York Times.

В изявлението се посочва, че Редфорд е починал „в съня си“ в дома си близо до Прoво, Юта. Подробности за причината за кончината все още няма.

Робърт Редфорд, роден на 18 август 1936 г. в Санта Моника, Калифорния. Женен е два пъти.

Любовта в живота на Робърт Редфорд

Робърт Редфорд винаги е пазил личния си живот по-скоро далеч от светлините на прожекторите. Въпреки това любовта играе централна роля в неговата история.

През 1958 г. той се жени за Лола Ван Вагенен – студентка по история, която среща в Лос Анджелис. Бракът им продължава близо 30 години, преди да се разделят през 1985 г. Двамата имат четири деца:

Скот, който умира малко след раждането си

Шауна

Джеймс, който също си отива през 2020 г.

Ейми.

Новата му голяма любов идва години по-късно. През 1996 г. Редфорд среща германската художничка Сибиле Загагерс. Тя става негова спътница и партньор в живота за повече от две десетилетия. През 2009 г. двамата се женят в частна церемония. В интервюта актьорът често е наричал този брак „ново начало“, като е подчертавал, че връзката им е изградена върху простички неща – доверие, приятелство и любов, която не е помрачена от славата му.

Професионален път

Той има над 60 роли в киното и телевизията.

Известен е с класики като „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ от 1969 г., „The Sting“ от 1973 г., „All the President’s Men“ от 1976 г., „Out of Africa“ от 1985 г.

Има „Оскар“ за най-добър режисьор през 1981 г. за филма „Ordinary People“.

Има и други номинации за „Оскар“ като режисьор на „Quiz Show“ от 1994 г. и за актьор в „The Sting“ от 1973 г.

Основател е на организация за подкрепа на независимото кино.

Създава Sundance Film Festival – най-големият фестивал за независимо кино в света, стартирал през 1985 г.

Той подкрепя проекти за опазване на климата, природата и социалната справедливост.

Има най-високото гражданско отличие в САЩ, връчено му през 2016 г. от президента Барак Обама.

Награди „Златен глобус“ – носител на няколко отличия, включително за цялостен принос.

