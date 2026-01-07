За всяка майка първият рожден ден на детето й е най-красивият и съкровен момент, но за инфлуенсърката Валери Йорданова този празник има още по-дълбок смисъл. След като в продължение на години тя очаква появата на своето дете, тя празнува неговата първа годинка – 365 дни, изпълнени с безрезервна обич и сбъднати мечти.

Мина една година. Да лягаш на гърдите ми. Ти няма да я помниш. Но за мен беше една от най-щастливите“, пише Валери Йорданова в своя Instagram профил.

По повод празника инфлуенсърката споделя кадри на малкия Алекс Македонски, които мигновено събраха стотици пожелания от други популярни лица като Николета Лозанова. На снимките се вижда вече порасналото момче, което стои в скута на майка си, а до тях и половинката на Валери – Мартин.

Историята на една голяма мечта

Пътят на Валери към майчинството е изпълнен с много търпение и немалко предизвикателства. Припомняме, че Валери съобщи през лятото на 2024 г., че заедно с дългогодишния й приятел Мартин ще стават родители за пръв път. След публичното съобщение, инфлуенсърката започна да публикува кадри на все по-порастващото й коремче.

През цялото време, докато носеше малкия Алекс, тя страдаше от гестационен диабет и се налагаше да спазва специален хранителен режим. Така в продължение на три месеца, тя изследваше захарта си по 6 пъти на ден, което налагаше да се боде пръста си с игла и да проверява нивата на кръвната си захар.

Мина една година... и нищо вече не е същото

В емоционалното послание за празника, Валери прави ретроспекция на всички малки победи заедено със своя син – първите зъбки, първите усмивки, прехода от пълзене до първите стъпки. И въпреки че Алекс вече не е новородено, за своята майка той завинаги ще остане „нейното бебе“ – най-големият подарък, който съдбата й е изпратила.

Валери Йорданова преди да стане майка в подкаста „Малки разговори“ ето тук:

