В динамичното ежедневие всяка жена търси онзи малък трик, който да ѝ даде увереност от сутрин до вечер. А когато става дума за грим, спиралата за мигли е абсолютният game changer – само няколко движения са достатъчни, за да променят визията и да отворят погледа. А очите могат да изразят много!

Точно това е посоката, в която Maybelline New York поема и представя своята най-нова спирала – Lash Sensational BODY. Тя обещава драматичен обем, повдигнати и безупречни мигли през целия ден, а и вечер.

Когато миглите имат плътност, а същевременно и мекота

Новата BODY mascara е създадена за всички жени, които искат плътен обем, ясно подчертани мигли, но и усещане за лекота и ефирност. Формулата придава впечатляваща гъстота, без да утежнява миглите, а резултатът е забележим още след първото нанасяне – силен before & after ефект, който няма как да остане незабелязан.

Какво ви дава спиралата Lash Sensational BODY:

осигурява пълен body volume ефект

повдига миглите за до 24 часа*

не се размазва и не слепва

запазва свежия вид през целия ден

Всичко това я прави идеалният избор както за динамичното ежедневие, така и за специалните поводи, в които искаме да приковем всички погледи към нас.

Иновативна извита четка за максимален резултат

Тайната на впечатляващия ефект се крие в специалната body curve четка, която следва естествената форма на миглите. Тя обхваща и най-фините мигли, повдига ги от корена и създава красиво извиване, което отваря погледа и му придава изразителност.

С всяко нанасяне миглите стават по-плътни, по-повдигнати и по-оформени – без компромис с комфорта.

Подходяща и за чувствителни очи

Новата Lash Sensational BODY mascara е алергенно и офталмологично тествана, което я прави подходяща за чувствителни очи, както и за жени, които носят контактни лещи. Това означава, че можете да разчитате на безупречен резултат без раздразнение.

Новият must-have в несесера

Със своята луксозна визия, модерна формула и впечатляващи резултати, Lash Sensational BODY бързо се превръща в новия любим продукт за мигли на градската жена. Всяка от нас иска да е неотразима, но и автентична. Lash Sensational BODY дава естествена мекота на погледа през целия ден – за работата в офиса, почивката в парка, кафто с приятелки. Същевременно обаче подчертава онази красотата на вечерния и по-наситен грим, която има нужда от повече драматичен ефект и пътност.

Защото всяка жена заслужава мигли с обем, плътност и увереност – от първата сутрешна среща до последния коктейл вечерта.

*Потребителски тест, 119 жени