Във всеки дом кухнята е специално място, което създава най-много уют и предразполага към това семейството да прекарва повече време заедно. Тук приготвяте храната, но може да обзаведете и трапезария, което вече прави помещението многофункционално. Изборът на хубави и качествени мебели в тази зона от дома е приоритет и може да се каже, че е една от големите инвестиции. Днес търговците предлагат готови кухни както и възможност сами да изберете модулни шкафове и да ги съчетаете по ваш вкус. Вече няма нужда да се обръщате към интериорен дизайнер, защото и сами много лесно ще обзаведете пространството с модерни и красиви модули.

Какви предимства има модерното обзавеждане за кухня?

През последните години дизайнерите представят все по оригинални предложения за интериора на кухнята. Ще се чувствате комфортно когато приготвяте храната, защото разполагате с достатъчно място за съхранение, пространство за подготовка на продуктите и бърз достъп до всичко необходимо. Предимствата на съвременното обзавеждане са многобройни:

модулите се монтират в една цялостна конструкция, създаваща редица удобства – обзавеждането е подходящо за модерни жилища с отворена интериорна концепция. Кухненските шкафове изглеждат елегантно монтирани плътно един до друг и обединени от термоплот и термогръб;

електроуредите могат да бъдат вградени в модули за още по-красив вид на обзавеждането – това създава усещане за хармония, а вие по-лесно поддържате добра хигиена в жилището;

чекмеджетата и вратичките разполагат с механизми за плавно и безшумно отваряне и затваряне – повече няма да се дразните от неприятни шумове и скърцане, когато подреждате домакинските принадлежности;

приятната атмосфера е допълнена с LED осветление – направете помещението стилно и предразполагащо като използвате подходящи цветове за LED осветлението;

мебелите са качествено изработени от съвременни материали – избирате между гланцово и матово покритие. Обикновено производителите ползват МДФ и ПДЧ плоскости за направа на изделията. Тези материали са доказали своята устойчивост и много добри характеристики.

Добра идея е да промените интериора на кухнята като инвестирате в качествени модули.

Трудно ли е да изберем удобни модулни шкафове?

Актуалните модулни кухненски шкафове са предпочитани от хората, защото дават повече свобода и индивидуалност. Сами определяте в каква форма ще монтирате модулните шкафове и колко на брой ще използвате. Няма да се затрудните да откриете подходящата конфигурация, тъй като предложенията са много разнообразни:

важно е да се ръководите от характеристиките на помещението и от свободното пространство – изберете в каква конфигурация ще инсталирате модулните шкафове. Ъгловите и линейните кухни са най-предпочитани. Те предлагат бърз и лесен достъп до всички пособия и домакински принадлежности. Ако кухнята е по-голяма може да изберете и луксозно обзавеждане с изнесен остров;

определете колко неща имате за съхранение – спрямо вашата нужда от пространство ще изберете достатъчно на брой модулни шкафове. Вземете под внимание и това, че в долната част се подреждат по-обемните и тежки неща, а в горната по-леки;

открийте модулни шкафове в дизайн и цветове отговарящи на вашите естетически възприятия – дълго ще използвате обзавеждането и е много важно да не ви омръзне и да остане актуално спрямо интериора. Модулните шкафове могат да са в дървесната гама, да са бели, в ярък нюанс или да комбинират два цвята;

заложете на модулни шкафове с допълнителни екстри – практично е да ползвате обзавеждане с допълнителни механизми. Плавното отваряне и затваряне както и издърпващите се плотове са добро решение;

ако кухнята е по-малка нека вторият ред шкафове да са с отворени рафтове или стъклени врати – така визуално ще олекотите конструкцията.

Разгледайте актуалните модели модулни кухненски шкафове и не пропускайте възможността да направите дома си по-стилен.

Как да обособим кът за хранене в кухнята?

Ако имате идея да обзаведете трапезария в зоната за готвене може да изберете практичен кухненски диван. Това е най-адаптивната и функционална мебел, предоставяща многобройни удобства. Обикновено в трапезарията се поставят маса и столове. В този случай предлагаме да ползвате кухненския ъглов диван, който ще оползотвори много добре свободното пространство. Имате повече места за сядане на дивана, отколкото ако ползвате само столове. Лесно ще комбинирате трапезната маса с ъгловия диван, тъй като тази мебел е изработена конкретно за кухненската зона. Това означава, че седалките на дивана са по-високи от тези на традиционната мека мебел, имате стабилна основа за сядане и в същото време мекота и комфорт. Цената на ъгловите дивани за кухня е достъпна, а качеството на изработка и устойчивостта гарантирани.

Защо ъгловите дивани за кухня са актуални?

Вероятно ви е направило впечатление, че ъгловите дивани са част от интериора на домовете от много години. Тяхната популярност не намалява, тъй като предлагат множество удобства. Ще имате още един кът, в който да си почивате, да посрещате гости или да превърнете в работна зона. Ъгловият диван е специална мека мебел със скромни размери, но множество екстри. Ако изберете да поставите ъглов диван в трапезарията ще се възползвате от разтегателния механизъм който притежава. Във всеки удобен момент може да го използвате и да превърнете ъгловия диван в легло. Под седалката се крие и голяма ракла за багаж, невероятно полезна за всякакви вещи които не ви трябват толкова често.