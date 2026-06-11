За пътя към майчинството често се говори с радост и усмивка. По-рядко обаче се разказва за годините на чакане, разочарованията, страховете и тишината между отделните опити.

За тази страна на майчинството неведнъж откровено е говорила актрисата Искра Донова – която днес се радва на сина си Йоан. Но която и не е криела дълъгия, емоционалнен и често изтощителен път, по който е минала, за да прегърне детето си за първи път.

За Искра мечтата да стане майка не се е сбъднала лесно. След години на надежди и разочарования тя и съпругът ѝ Жеко преминават през инвитро процедури и дори стигат до клиника в Истанбул.

Така, след дългото чакане, идва денят, който променя всичко. На 7 юни Искра разбира, че е бременна. Тя признава, че именно тогава започва нов етап от живота ѝ – изпълнен едновременно с огромна радост и притеснение.

Денят се превръща в изключително специален за актрисата и всяка година тя не пропуска да го отбележи. По случая, преди дени, тя публикува снимки и видео в социалните мрежи – на които се забавлява на открито със своя малък наследник, който вече е на две годинки.

„Преди три години на този ден разбрах, че очакваме дете. След толкова много надежда, страх, чакане и въпроси, които само хората, минали по този път, разбират. Помня как гледах теста и не смеех да повярвам. Как проверявах отново и отново дали наистина виждам това, което виждам. Не плаках. Не смеех да се зарадвам“, пише емоционално Искра.

И бърза да добави колко щастлива се чувства сега. „Днес това малко чудо тича, смее се, катери се навсякъде и прави живота ми едновременно по-труден и по-красив, отколкото някога съм си представяла.“

Снимка: Instagram/@iskradonova

Затова и Искра вярва, че е важно да се говори открито за репродуктивните проблеми и инвитро процедурите. Тя е убедена, че темата не трябва да бъде табу и че жените, които преминават през подобни изпитания, имат нужда от повече подкрепа, разбиране и надежда. Защото нейната история доказва, че дори след най-дългото чакане мечтите се сбъдват.

Припомняме, че малкият Йоан се появи на бял свят на 7 февруари 2024 година. Тогава гордата майка сподели, че това е най-красивият и дълго чакан миг в живота ѝ.

Във видеото - как се появи методът "инвитро", който е спасение за хиляди жени по света:

