Неотдавна Радостина Костадинова, носителка на титлата „Мис Вселена България“, преживя огромна лична трагедия. През март, 2025 г. красавицата и съпругът ѝ, футболистът Георги Костадинов, загубиха близнаците, които очакваха – в пети месец на бременността.

Това бе изключително тежък момент за семейството. Въпреки всичко, Радостина намери сили да застане пред камерите на bTV, за да сподели трудното преживяване.

Днес обаче едно щастливо събитие озарява живота на Радостина – тя отново е в щастливо очакване. За бременността си сподели самата кралица на красотата в социалните мрежи.

Тя публикува поредица от снимки – на първата от които позира малкият ѝ син Георги, кръстен на своя баща. 3-годишното момче се усмихва щастливо пред камерата, докато държи в ръката си снимка от видеозон.

Снимка: instagram.com/joytodorova

„Нашата история не започна лесно и без трудности, но притихнали в тишина и смирение се надяваме с присвити сърца и много надежда, че този път ще завърши със сълзи от щастие“, написа към кадрите Радостина. Явно, от една страна тя визира загубата на близнаците си, а друга за първата си бременност, която също не е никак лека.

А преди броени часове, Радостина сподели втора порция от кадри, чрез които прави съпричастни последователите си с личното си щастие. Самата тя позира с малкия Георги на ръце, а след това и в компанията на съпруга си.

Снимка: instagram.com/joytodorova

„Първата стъпка беше да пуснем контрола, втората - да започнем да живеем отдадени един на друг и благодарни за това, което вече имаме, а третата - да повярваме, че чудесата се случват в правилния момент! И годината, която мислех за най-тежката в живота ми, завърши с новината за теб - нашата най-голяма изненада, надежда и топлина!“, споделя Радостина.



И обобщава, че изминалата 2025 е „най-големият учител в живота ѝ“.

А за да не бъдем „толкова сериозна“, Радостина завършва думите си, че дрехите в гардероба ѝ са значително отеснели. И са ѝ останали едва три, които все още ѝ стават и с които все още може да „тича след Гого“.

