Меган Маркъл отново трогна феновете си със семейно посещение в Дисниленд, което привлече вниманието на многобройни почитатели на британското кралско семейство. С принц Хари и двете им деца, Меган Маркъл определено се е забвлявала изключително много.

Тя сподели поредица от кадри в Инстаграм от посещението им. От снимките си личи щастието, спокойствието и настроението, в което е цялото семейство. Сплотени и весели, те се впускат в поредното забавно приключение.

А може би имаме повод? Рожденият ден на Арчи!

Според публикациите посещението в Дисниленд вероятно е било организирано около седмия рожден ден на принц Арчи, който семейството отбеляза на 6 май. Малко преди това Меган публикува емоционален поздрав към сина си, включващ редки семейни кадри и снимка на принц Хари с новородения Арчи.

Семейството е заснето да се разхожда из различни части на парка, включително популярната зона „Star Wars: Galaxy’s Edge“, както и атракции, вдъхновени от класическите приказки на Disney. На някои от снимките малката Лилибет се среща с герои от приказките и прегръща Пепеляшка.

Меган и Хари бягат от светлината на прожекторите

През последните месеци Меган Маркъл все по-често споделя моменти от семейния си живот в социалните мрежи. Въпреки че двамата с Принц Хари традиционно пазят децата си далеч от публичността, те постепенно започват да показват повече детайли от ежедневието си в Калифорния. След като се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г., двойката се установи в Монтесито, Калифорния, където изгражда по-спокоен и независим начин на живот. Близостта до Дисниленд прави подобни семейни посещения лесна и предпочитана възможност за свободното им време.